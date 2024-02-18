رئيس "نادك" يكشف أسباب تراجع أسعار المواد الأولية وارتفاع الأرباح

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية- "نادك"، الدكتور سليمان التويجري، إن سنة 2023 كانت ممتازة على جميع الصعد بالنسبة للشركة وللشركات العاملة في القطاع، حيث عملت "نادك" على تحسين المبيعات عبر افتتاح قنوات جديدة للبيع وإعادة تنظيم العمل في أسواق الخليج المجاورة بشكل كبير جداً، وفي داخل السعودية تم رفع كفاءة الإنتاج، وانخفضت بعض مدخلات الإنتاج بصورة طبيعية بعد الارتفاع في 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا والمشاكل المتعددة لها، وشهدت السنة بنوداً استثنائية منها مساعدات الدولة لاستيراد بعض مدخلات إنتاج الأعلاف.

وأضاف التويجري في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الأحد، أن الشركة حصلت على دعم حكومي بنحو 20 مليون ريال بسبب اختلاف أسعار الذرة الصفراء عالميا، ودعمت الدولة استيرادها وتخزينها عند الحاجة.

وقال إن سلاسل الإمداد تنتقل من أزمة إلى أخرى، منذ أزمة السفينة العالقة في قناة السويس ثم الحرب في أوكرانيا ثم الهجمات في البحر الأحمر.

وأضاف أن وفرة المواد الخام كانت أفضل في 2023 من العام 2022، ولذلك انخفضت الأسعار لا سيما الأعلاف الحيوانية وبعض مواد التغليف بسبب المنافسة.

وقال التويجري، إن زيادة المبيعات ونمو الأرباح جاءت نتيجة تقدم الشركة في السوقين المحلية والخليجية دفعها لتحقيق العام الماضي أعلى أرباح في تاريخ الشركة.

وأضاف أن "نادك" متأثرة مثل غيرها من الشركات بأزمة البحر الأحمر لكن كثير من مدخلات الإنتاج تأتي عن طريق الدمام، فيما لم يتأثر ميناء الدمام بشكل كبير.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية- "نادك"، أن أكبر مدخلات الإنتاج المستوردة هي الأعلاف الحيوانية و90% منها تأتي عبر ميناء الدمام، فيما بدأت شركات الشحن تغيير مسارها إلى موانئ الخليج العربي لتتجنب مشاكل البحر الأحمر.

بشأن تأثير زيادة أسعار الوقود على الشركة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية، إن التأثير بدأ مطلع السنة الحالية مع قرار أرمكو بزيادة الأسعار، حيث تستخدم "نادك" الديزل للنقل والزراعة، والوقود الثقيل لمحطات إنتاج الكهرباء، ومجموعه يؤثر ومقسم على الأرباح.

وأضاف أن "نادك" بدأت تطبيق سياسات لتقيل الأثر منها تقليل الاعتماد على الوقود ومراجعة طرق النقل لتقليل استهلاك الوقود، وبدء بحث إدخال تكنولوجيا مثل الطاقة الشمسية بدلاً من الديزل في الزراعة.

ولفت إلى عكس مخصص للزكاة بقيمة 27 مليون ريال في الربع الرابع من 2023، كان مأخوذ من سنة سابقة.

وعلى جانب تكلفة التمويل، قال التويجري، إن "نادك" استغلت جزءا من رفع رأس المال البالغ ملياري ريال وسددت 700 مليون ريال للبنوك، وسددت مبلغا آخر من النقد الفائض من العمليات ليتجاوز إجمالي المسدد مليار ريال، ولذلك نتوجه إلى الدولة حيث تقدم قروضا كثيرة ومساعدات في جميع الاتجاهات لاستغلال ذلك في تخفيف تكلفة التمويل.

قفزت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بنحو خمس مرات إلى 124 مليون ريال.

وارتفعت الأرباح السنوية بأكثر من 200% لتتجاوز 300 مليون ريال.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 18% إلى 3.2 مليار ريال.