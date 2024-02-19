خبر سار.. عقار "أسترازينيكا" يبطئ تطور سرطان الرئة المتقدم

أدى عقار "Tagrisso" الرائج من شركة "أسترازينيكا" إلى إبطاء تطور المرض لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة المتقدم، وفقاً لبيانات التجربة التي من المرجح أن تعزز العلاج باعتباره حجر الزاوية في محفظة السرطان الموسعة للشركة.

نظرت التجربة إلى تاجريسو كعلاج إصلاحي للمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة المتقدم وذوي طفرة جينية محددة.

وقالت AstraZeneca إن التجربة أظهرت تحسناً ذا دلالة إحصائية وذا أهمية سريرية عالية في البقاء على قيد الحياة بدون تطور للمرضى الذين لم يتعافوا من السرطان عن طريق الجراحة واستجابوا للعلاج الكيمياوي الأولي. يحدث هذا عندما يخضع المرضى للعلاج الكيمياوي إلى جانب العلاج الإشعاعي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ستكون نتائج التجربة "حافزاً مهماً حقاً" لامتياز تاجريسو، حسبما قال ديف فريدريكسون، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الأورام في شركة أسترازينيكا، في بيان أرباح الشركة للعام بأكمله.

ويجني الرئيس التنفيذي باسكال سوريو فوائد رهانه على السرطان، حيث استثمرت شركة أسترازينيكا بكثافة في هذا المجال، بما في ذلك من خلال التعاون مع شركات مثل شركة دايتشي سانكيو. وقالت الشركتان يوم الاثنين، إنه تم قبول أحد الأدوية في إطار هذه الشراكة - Dato-DXd – في الولايات المتحدة ضمن المراجعة التنظيمية للبيع.

وقال سوريش رامالينغام، الباحث الرئيسي في التجربة، إن نتائج التجربة التي ظهرت يوم الاثنين "تمثل تقدما كبيرا" للمرضى. وقال رامالينغام إنه أظهر أن تاجريسو يمكن أن يكون أول خيار علاجي مستهدف للمرضى الذين يعانون من المرحلة الثالثة من المرض. فيما سيتم تقديم بيانات التجربة في اجتماع طبي قادم ومشاركتها مع المنظمين.

تمت الموافقة على عقار تاجريسو، إلى جانب العلاج الكيمياوي، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في 16 فبراير، لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة المتقدم أو ما يعرف بـ "non-small cell lung cancer".

يعد دواء السرطان بالفعل أكبر مصدر للدخل في علاج الأورام لشركة "أسترازينيكا"، حيث سيجلب 13% من مبيعات الشركة في عام 2023.