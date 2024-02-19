قال رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، شريف فاروق، إن الهيئة تخطط لإصدار دفتر توفير لكل مولود في مصر، بهدف تحفيز معدلات الادخار بجانب إتاحة جوائز تحفيزية للعملاء على زيادة مدخراتهم.

وأضاف فاروق، لـ"العربية Business" على هامش مؤتمر عقدته شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال بالقاهرة مساء أمس السبت، أن هيئة البريد لديها خطة لرقمنة جميع خدماتها ومنتجاتها المالية خلال الأعوام المقبلة، بجانب إطلاق منتجات رقمية جديدة.

أوضح أن الهيئة خصصت 6 مليارات جنيه لتطوير ورقمنة خدماتها المختلفة بنهاية العام المالي الحالي.

وتقترب هيئة البريد المصري من الإطلاق الفعلي لخدمة "بريدي"، والتي تعد تطورا لخدمة الرسائل المسجلة وإثبات التسليم المسجل بمفهومها المعروف باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك إطلاق خدمة "وصلها إكسبريس" لخدمات التجارة الإلكترونية، وتدشين إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للبريد المصري، وفقا لفاروق.

وكشف فاروق عن مفاوضات مع وكيل "ويسترن يونيون" في مصر شركة "أيباج" وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لإتاحة خدمات تحويل الأموال الواردة إلى مصر داخل فروع مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، وقال "نأمل الوصول لاتفاق نهائي قريبا".

وأكد فاروق أن البريد المصري لا ينافس البنوك عل السيولة بشكل أساسي، ولكنه يقدم خدماته من خلال صندوق البريد ويخاطب فئات مختلفة وأهمها الشباب من صغار السن، والفئات غير المشمولة بالثقافة المالية.

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ويستهدف البريد استكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لعدد 600 مكتبا تابعا على مستوى الجمهورية لتصبح هذه المكاتب مراكز خدمات متكاملة، وامتلاك 10 وحدات بريدية جديدة وذلك، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024.

وتقدم مكاتب البريد عددا من الخدمات للمواطنين في مصر، منها خدمات مصر الرقمية والأحوال المدنية والمرور والخدمات القنصلية واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز وصرف المعاشات والحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية وخدمات المراسلات والطرود والبريد السريع على مستوى الجمهورية.