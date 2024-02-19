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الفيدرالي

"الفيدرالي" الأميركي: إعلانات "أوبك" تساهم في تخفيف تقلبات أسعار النفط

بعد تحليل محتوى التقارير الخاصة بمنظمة أوبك وقنوات التواصل لدى المنظمة

دبي - العربية.نت
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أكد تقرير حديث للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن إعلانات منظمة أوبك تساهم في تخفيف تقلبات أسعار النفط، وتدفع المشاركين في السوق إلى إعادة موازنة مراكزهم.

وقام "الفيدرالي" الأميركي في تقريره الذي جاء بعنوان "الأسباب وراء الكلمات - OPEC Narratives and the Oil Market" بتحليل محتوى التقارير الخاصة بمنظمة أوبك وقنوات التواصل لدى المنظمة، وما إذا كانت توفر معلومات لسوق النفط الخام.

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وأوضح التقرير أن قنوات التواصل التي تستخدمها منظمة أوبك، تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بأسواق النفط، إلى جانب تطرقها إلى موضوع التغير المناخي، وبالتالي يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التحليل الجيد للمخاطر المناخية وتداعياتها على أسواق النفط من الأمور بالغة الأهمية لصانعي السياسات والمشاركين في السوق.

ويشير تقرير الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة من هم المشاركون في السوق الذين لديهم أكبر وأسرع ردود فعل على إعلانات أوبك، لكنه ينوه بأن تحليل هذه البيانات يحمل معه عقبات إذ أنه قد يتطلب الكشف عن معلومات سرية.

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