رهان بقيمة 100 مليار دولار من "سوفت بنك" على الذكاء الاصطناعي

ارتفعت أسهم شركة SoftBank Group Corp، حيث يدرس مؤسسها ماسايوشي سون إنشاء مشروع شرائح بقيمة 100 مليار دولار من شأنه توفير أشباه الموصلات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

صعدت أسهم شركة الاستثمار التكنولوجي ومقرها طوكيو بما يصل إلى 3.2% بعد أن ذكرت بلومبرغ نيوز أن الملياردير البالغ من العمر 66 عاماً يسعى للحصول على تمويل لغزو رقائق الذكاء الاصطناعي للتنافس مع شركة "Nvidia Corp". المشروع، الذي يحمل الاسم الرمزي Izanagi، يهدف إلى بناء شرائح الذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يكمل شركة Arm Holdings Plc، شركة تصميم الرقائق التي تمتلك SoftBank حصة أغلبية فيها.

وقال أحد الأشخاص إنه في أحد السيناريوهات التي يدرسها سون، ستقدم سوفت بنك 30 مليار دولار، بالإضافة إلى 70 مليار دولار من المحتمل أن تأتي من مؤسسات في الشرق الأوسط.

وإذا نجح، فإن مشروع الرقائق لن يقزم رهان شركة مايكروسوفت على OpenAI فحسب، بل سيشمل ما يقرب من خُمس سوق أشباه الموصلات العالمية.

يعكس المشروع حماس سون المطلق لمجيء الذكاء العام الاصطناعي. لقد قال في كثير من الأحيان إن العالم المليء بالآلات الأكثر ذكاءً من البشر سيكون أكثر سعادة.

بعد سلسلة من النكسات في استثماراته في الشركة الناشئة، شهد رجل الأعمال الياباني نجاح شركة Arm في تحقيق نجاح قوي. وربحت أسهم SoftBank نحو 30% في آخر 10 أيام تداول، مع ارتفاع أسهم Arm بأكثر من 80%.

وقالت مصادر "بلومبرغ"، إن سون يرى الآن في الذكاء الاصطناعي فرصة لإنشاء شركة تنافس أسهم شركة Magnificent Seven.

كان لدى سوفت بنك 6.2 تريليون ين (41 مليار دولار) من النقد وما يعادله حتى 31 ديسمبر، وذلك بفضل انتعاش أسواق الأسهم العالمية. حصلت ميزانيتها العمومية على دفعة من المكاسب غير المتوقعة في أسهم شركة T-Mobile US Inc.، والتي تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار، وكذلك من حصة الشركة البالغة 90% في Arm.