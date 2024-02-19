قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية خالد الحصان، إن هناك 57 طلبا للطرح والإدراج في "تداول السعودية" بسوقيها الرئيسية- "تاسي" والسوق الموازية "نمو"، وهي تحت المراجعة من قبل "تداول" وهيئة السوق المالية.

وذكر في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش ملتقى السوق المالية السعودية المنعقد في الرياض اليوم الاثنين، إن الملتقى شهد تسجيل حضور 650 مستثمرا، وتم عقد أكثر من 500 اجتماع بين المستثمرين مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف عقد الملتقى هو المزج بين اللاعبين في القطاع المالي وبشكل أساسي في السوق المالية السعودية وجمع المستثمرين والمصدرين والشركات المرخصة في السوق لمناقشة الفرص والتحديات.

"يوجد اليوم أكثر من 75 غرفة اجتماعات محجوزة بالكامل من المستثمرين والشركات لعقد اجتماعات وأكثر من 4 آلاف حجز لعقد اجتماعات تم عقد أكثر من 500 اجتماع حتى الآن ما بين أطراف مختلفة، ما يعطي فرصة خلال يومي الملتقى لسماع من المستثمرين والمصدرين والعاملين في السوق عن الفرص والتحديات والشراكات المحتملة" وفق الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية.

وقال: "هذا يساعدنا بلا شك والعاملين في القطاع ومنظميه على تطوير السوق بشكل أسرع والتركيز على الأولويات التي تحتاجها السوق المالية والاقتصاد السعودي بشكل عام".

وذكر أن الملتقى هو الإصدار الثالث لملتقى السوق المالية السعودية وشهد الإصداران الأول والثاني طلبا كبيرا من المستثمرين للحضور وهذا ما حدث في ملتقى اليوم حيث يوجد أكثر من 650 مستثمرا مسجلا ومعظمهم من خارج المملكة ونتوقع أن تتخطى اجتماعاتهم حاجز 2000 اجتماع مع الشركات لبحث فرص استثمارية لهم في الشركات السعودية.

وقال إن السوق المالية مولت الشركات خلال العام الماضي بأكثر من 40 طرحا بجانب طروحات ثانوية أيضا.

وأشار إلى أن سوق الدين أو الأدوات المالية الأخرى وسيلة لتمويل الشركات وسوق الدين بدأ يخطو خطوات جيدة ويوجد عمل كبير من خلال لجنة تطوير سوق الدين التي ترأسها هيئة السوق المالية بمشاركة مجموعة من القطاعات تشمل البنك المركزي السعودي وتداول السعودية وغيرها من القطاعات والغرض منها بحث تنشيط سوق الدين ليكون قناة إضافة سواء للشركات المدرجة أو غير المدرجة لتمويل احتياجاتها.

وذكر أن سوق الدين في السعودية تخطى 550 مليار ريال بنهاية العام الماضي وتمضي في طريقها للتطوير، عبر فتح السوق أمام الأجانب.

وقال الحصان: "خلال 5 سنوات ماضية أصبح التمثيل أفضل للقطاعات الاقتصادية في تداول السعودية وتوجد قطاعات تنمو أحجامها مشيرا إلى وجود قطاعات كثيرة في الاقتصاد السعودي لم تمثل بالشكل الصحيح في السوق المالية وهي بلاشك من مستهدفاتنا اليوم لزيادة عمق السوق".

وأوضح أن الاستثمار في سوق دبي للطاقة عبر الاستحواذ على 32.6% من الشركة، يستهدف زيادة عمق السوق السعودية عبر إضافة منتجات استثمارية لتمييز السوق المالية السعودية لدى المصدرين والمستثمرين والمساعدة في جذب استثمارات للمملكة و المساهمة في رؤية المملكة 2030 وتطوير القطاع المالي.