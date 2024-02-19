"eHi" الصينية لتأجير السيارات تخطط لجمع 300 مليون دولار عبر الاكتتاب العام

تدرس شركة eHi Car Services Ltd، وهي شركة لتأجير السيارات مقرها شنغهاي، العودة إلى سوق رأس المال الأميركي من خلال طرح عام أولي قد يجمع حوالي 300 مليون دولار في أقرب وقت هذا العام، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business".

تعمل الشركة، التي تم شطبها من بورصة نيويورك في عام 2019 بعد صفقة استحواذ خاصة بقيمة 850 مليون دولار، مع "China International Capital"، و"دويتشه بنك"، و"جي بي مورغان"، و"يو بي إس غروب" على بيع الأسهم المحتمل، وفقاً للمصادر، والتي قالت شركة eHi قد تقدم طلباً سرياً للإدراج بمجرد حصولها على الموافقات التنظيمية في الصين.

سيكون الإدراج بمثابة عودة نادرة لشركة صينية إلى سوق رأس المال الأميركي. وسط التوترات بين بكين وواشنطن خلال إدارة ترامب، سعت بعض الشركات الصينية المتداولة في الولايات المتحدة مثل "علي بابا"، و"بايدو" إلى الإدراج المزدوج في هونغ كونغ كتحوط ضد مخاطر الشطب. فيما قرر البعض شطب أسهمهم من البورصات الأميركية.

تأسست شركة eHi في عام 2006، وتقدم خدمات تأجير السيارات والسائقين في الصين، وتعمل في أكثر من 500 مدينة بأكثر من 80 ألف مركبة، وفقاً لموقعها على الإنترنت. جمعت الشركة 120 مليون دولار في طرح عام أولي في الولايات المتحدة في نوفمبر 2014.

وقام كونسورتيوم بقيادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي راي تشانغ بشراء حصص باقي مساهمي eHi في عام 2019. كما شاركت في التحالف شركات الأسهم الخاصة بما في ذلك "Baring Private Equity Asia"، و"MBK Partners"، "وOcean Link Partners"، ثم فكرت شركة eHi في إجراء طرح عام أولي في هونغ كونغ بهدف جمع حوالي مليار دولار، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز في عام 2021.