شركة ترامب الإعلامية "تروث سوشيال" ترتفع 16% في أول أيام تداولها

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ارتفعت أسهم "تروث سوشيال" شركة وسائل التواصل الاجتماعي الناشئة التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة 16% في أول يوم تداول لها كشركة عامة، بعد أن أضافت أكبر صفقة "شيك على بياض" أو "SPAC" منذ سنوات المليارات إلى ثروته - على الأقل ورقياً.

وارتفعت الأسهم بنحو 59% إلى ما يزيد عن 70 دولاراً في التعاملات المبكرة، مما أعطى الشركة قيمة سوقية تزيد عن 9 مليارات دولار. ولكنها أنهت اليوم عند حوالي 58 دولاراً، ما يعني زيادة بنسبة 16% عن سعر الفتح.

وربما تبلغ قيمة حصة ترامب البالغة 60% تقريبا في الشركة غير المربحة التي تقف وراء شركة تروث سوشيال، أكثر من 6 مليارات دولار في نهاية المطاف، استنادا إلى إيداعاتها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وفقاً لحسابات "بلومبرغ". ومع ذلك، لا يمكنه بيع الحصة على الفور بسبب اتفاقية تأمين لمدة 6 أشهر، مما يعيق قدرته على تسييل الأسهم وتخفيف أزمته النقدية الحالية. ويعتمد ما يصل إلى 1.6 مليار دولار من تلك الثروة الورقية أيضاً على تلبية الأسهم لمتطلبات الأداء.

ويقول المحللون إن هذا أكثر بكثير مما يضمنه أداء الشركة.

وحققت خدمة Truth Social التابعة لشركة Trump Media، وهي خدمة شبيهة بتويتر، إيرادات بقيمة 3.3 مليون دولار فقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وخسرت ما يقرب من 50 مليون دولار.

وقالت الشركة، إنه تم إنشاء 8.9 مليون حساب منذ إطلاق المنصة لعامة الناس في عام 2022 كبديل لمنصات التواصل الرئيسية مثل فيسبوك، لكن ليس من الواضح عدد الحسابات النشطة.

وبالمقارنة، فإن موقع ريديت المدرج مؤخرا تبلغ قيمته السوقية حاليا نحو 11 مليار دولار. يضم أكثر من 70 مليون مستخدم وحقق إيرادات بقيمة 800 مليون دولار العام الماضي.

كريستي مارفن، الرئيس التنفيذي لشركة SPACInsider، قارنت شركة Trump Media - التي يتم تداولها تحت مؤشر DJT للأحرف الأولى من اسم ترامب - بأسهم الميم، التي تكون الأسعار فيها غير مقيدة بآفاق الأعمال، وفقاً لما ذكرته "BBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

كما تم تعزيز الاهتمام بوسائل الإعلام الخاصة بترامب من قبل المستثمرين الأفراد، على عكس شركات وول ستريت، والعديد منهم على ما يبدو من أنصار ترامب.

وقالت: "توقع الجميع أن يتم التداول بشكل جنوني بعض الشيء اليوم، وهو ما حدث بالفعل". "السؤال الحقيقي هو كيف سيتم تداوله بعد أسبوع من الآن، أو أسبوعين من الآن ولا أحد يعرف حقاً".

تم الإعلان عن صفقة إدراج شركة Trump Media لأول مرة في عام 2021.

تم إنجاز هذه الخطوة من خلال ما يُعرف باسم SPAC، وهو اندماج مع شركة وهمية مدرجة في البورصة، Digital World Acquisition Corp، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لشراء شركة وطرحها للاكتتاب العام.

تم تأجيل الصفقة بسبب التحقيقات الحكومية والعقبات الأخرى، لكن المنظمين أجازوها في وقت سابق من هذا العام وصوت المساهمون في Digital World لصالحها الأسبوع الماضي.

وقبل الإدراج في بورصة ناسداك، وصفها مسؤولو ترامب للإعلام بأنها "لحظة محورية" للشركة - وللمشهد الإعلامي الأوسع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ترامب ميديا، ديفين نونيس، وهو عضو سابق في الكونغرس: "باعتبارنا شركة عامة، سنسعى بشغف إلى تحقيق رؤيتنا لبناء حركة لاستعادة الإنترنت من رقابة شركات التكنولوجيا الكبرى".

"سنواصل الوفاء بالتزامنا تجاه الأميركيين بأن نكون بمثابة ملاذ آمن لحرية التعبير والوقوف في وجه الجيش المتزايد باستمرار من قامعي التعبير".

ويأتي الظهور الأول في لحظة حرجة بالنسبة لترامب، الذي كان يسعى جاهدا للحصول على الأموال لدفع الغرامات القانونية ويمتلك أكثر من نصف أسهم الشركة.

ومن المحتمل أن يغير مجلس إدارة الشركة، المليء بالحلفاء، بما في ذلك أحد أبنائه، هذه القاعدة، لكن المحللين قالوا إنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك على الفور.

إذا قام ترامب ببيع جزء كبير من أسهمه، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بسعر السهم.

ويواجه المستثمرون مخاطر أخرى أيضاً، مرتبطة بحظوظ ترامب السياسية وحملته الرئاسية لعام 2024.

قال أستاذ القانون في جامعة نيويورك، مايكل أولروج، إنه من المتوقع أن تضر الخسارة بسعر السهم، لكن الفوز يمكن أن يكون له تأثير عكسي، خاصة إذا أدى إلى مزيد من الطلب من المشترين الذين يأملون في كسب تأييد ترامب.

ومع ذلك، قال البروفيسور أولروج إن سعر السهم الحالي "أعلى بكثير مما قد يعتبره أي شخص قيمته الأساسية".