قانون تيتانيك ينقذ مالك سفينة جسر بالتيمور

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قد يواجه مالك السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور مطالبات بمئات الملايين من الدولارات بعد أن أدى الحادث إلى غرق المركبات في المياه وإحداث حالة من الفوضى في شبكة النقل في شرق الولايات المتحدة.

لكن خبراء قانونيين قالوا إن هناك طريقا لتقليل المسؤولية بموجب قانون غامض يعود إلى القرن التاسع عشر استند إليه مالك السفينة تيتانيك للحد من تعويضاته عن غرق السفينة عام 1912.

في قلب التداعيات القانونية، ستكون غريس أوشن، ومقرها سنغافورة، مالكة سفينة الحاويات دالي التي اصطدمت يوم الثلاثاء بجسر فرانسيس سكوت كي في بداية رحلة استأجرتها شركة الشحن العملاقة ميرسك.

الكائنات الثابتة

وقد تواجه الشركة مجموعة من الدعاوى القضائية من جهات متعددة، بما في ذلك من مالك الجسر وأي شخص يرفع دعوى قضائية بسبب إصابة شخصية أو أزمة نفسية. وقال مايكل ستورلي، خبير القانون البحري في كلية الحقوق جامعة تكساس في أوستن، إن مطالبات التعويضات من المرجح أن تقع على عاتق مالك السفينة وليس على الوكالة التي تدير الجسر، لأن الأجسام الثابتة لا تكون مخطئة عادة إذا اصطدمت بها سفينة متحركة.

ولكن مارتن ديفيز، مدير إدارة الكوارث في مركز القانون البحري بجامعة تولين، قال إن قانون عام 1851 يمكن أن يخفض التعرض لعشرات الملايين من الدولارات من خلال وضع حد أقصى لمسؤولية مالك السفينة بقيمة قيمة السفينة بعد الحادث، بالإضافة إلى أي أرباح تم جمعها من حمل الشحن على متن السفينة.

تم إقرار القانون في البداية لمنع عمالقة الشحن من تكبد خسائر فادحة لا يمكن التغلب عليها من الكوارث في البحر. وقال ديفيز إن المبلغ المكون من ثمانية أرقام، رغم أنه لا يزال ضخما، سيكون "أقل بكثير" من إجمالي المطالبات الكاملة.

وتوقع أستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة فوردهام في نيويورك والخبير في قانون الأميرالية والقانون البحري، لورانس بي برينان، أن مشغل سفينة "دالي" سيبدأ قريباً إجراءات في الولايات المتحدة بموجب قانون 1851، الذي تم الاستشهاد به من قبل مالك تيتانيك في قضية أمام المحكمة العليا منذ أكثر من قرن من الزمان.

إن تأمين مالك السفينة سيساعد الشركة في مواجهة المخاطر القانونية. يتم التأمين على نحو 90% من البضائع المرتبطة بالمحيطات على مستوى العالم من خلال ذراع تابعة للمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، التي تشرف على 12 جمعية تأمين متبادل كبرى لأصحاب السفن.

وسيكون المفتاح لتحديد أي مطالبات تأمينية هو إثبات ما إذا كان الحادث قد نتج عن الإهمال، وإذا كان الأمر كذلك من قبل من، أو عطل ميكانيكي، وفقاً لـ Bloomberg Intelligence. السفينة مؤمنة من قبل نادي بريتانيا للحماية والتعويض، وهي جمعية تأمين متبادل مملوكة لشركات الشحن. إنه أحد الأندية العشرة التي تشكل المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض.

وقالت وكالة بلومبرغ إنتليجنس أيضاً إن شركة ميرسك قد لا تكون مسؤولة لأن الشركة الدنماركية لم يكن لديها طاقم على متنها وكانت السفينة تديرها شركة مستأجرة.

ورجّح ستيفان كوفاتشيف، محلل الائتمان لدى بلومبرغ إنتليجنس أن يغطي التأمين البحري بعض التكاليف، لكن عدم اليقين بشأن إجمالي الالتزامات ومن سيدفعها من المرجح أن يؤثر على فروق أسعار ميرسك على المدى القريب.

دستور الولايات المتحدة

في حين أن المحاكم الفيدرالية لها ولاية قضائية على النزاعات البحرية، فإن أي ضحايا لهجوم الجسر يمكن أن يطالبوا بتعويضات بموجب بند في الدستور الأميركي يسمح للمصابين في حوادث البحر أو الذين لديهم مطالبات بالملكية بمتابعة الدعاوى القضائية في محكمة الولاية، حسبما قال تشارلز باتريسيا، الذي يرأس لجنة القانون البحري التابعة لنقابة المحامين الأميركية.

ما سيحدث للسفينة نفسها

وقال برينان، الأستاذ بجامعة فوردهام، إن مالك السفينة قد يرغب في إخراجها من الولايات المتحدة، ولكن من المرجح أن تسعى هيئة النقل بولاية ماريلاند إلى إبقائها قيد "الاعتقال" أثناء متابعة المطالبات - وربما حتى يتم حل الأضرار.

وأضاف: "السفينة لن تذهب إلى أي مكان لفترة من الوقت".