كيف يمكن لسفن الحاويات أن تحطم الاقتصاد العالمي أو تنعشه؟

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تعتبر حاوية الشحن أعجوبة لوجستية يمكنها نقل آلاف العناصر من مئات الشركات المختلفة في جميع أنحاء العالم بتكلفة معقولة.

إذا كان هناك تباطؤ في تداول حاويات الشحن، فقد تكون هناك اختناقات هائلة في سلسلة التوريد.

كيف تتعامل الشركات مع الهجمات على السفن بالبحر الأحمر؟

مدير أول أبحاث الحاويات في شركة دروري للأبحاث والاستشارات البحرية، سيمون هيني، قال لشبكة "CNBC": "إن المهارة التي ينطوي عليها النقل بالحاويات هي نقل تلك الحاوية من النقطة أ إلى النقطة ب وإعادتها إلى النقطة أ بأسرع ما يمكن وبكفاءة قدر الإمكان"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

اضطرابات سلسلة التوريد

يمكن أن يكون للاضطرابات في التجارة العالمية آثار كبيرة على النقص والتضخم، مما يسبب تداعيات خطيرة على الأسر والشركات حول العالم، حتى في الولايات المتحدة التي قد يكون لديها بدائل أكثر بسبب طرق الشحن المختلفة.

على سبيل المثال، وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن اضطرابات سلسلة التوريد "ساهمت في المتوسط ​​بنحو 60% من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة" في العامين التاليين لتفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال جون فوسي، كبير محللي معدات الحاويات في شركة دروري، "أدرك الناس فجأة مدى أهمية هذه الحاوية لمستوى معيشة الجميع".

في الواقع، تباطأ معدل التضخم إلى جانب انتعاش سلسلة التوريد، وفقاً لتحليل البيت الأبيض للاقتصاد الأميركي. وأظهرت الدراسة أن أكثر من 80% من التقدم الأخير في خفض التضخم يمكن أن يعزى إلى سلسلة التوريد.

كما أدت الهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون على السفن المسافرة عبر البحر الأحمر إلى قيام شركات النقل البحري بالقيام برحلات أطول حول رأس الرجاء الصالح.

وقال زميل أول غير مقيم في مركز الإستراتيجية البحرية، جون ماكوون، إن قطع الطريق الطويل حول قاع إفريقيا يضيف حوالي الثلث إلى مسافة رحلتهم.

وتؤدي الرحلات الأطول إلى ارتفاع تكاليف الوقود لشركات النقل البحري وتأخر وصول الشحنات إلى وجهاتها المخططة، مما يساهم في التأخير في إعادة الحاويات إلى دول مثل الصين لإعادة تحميلها بالصادرات.

تعد الصين رائدة على مستوى العالم في الصادرات والتصنيع، وتمثل أكثر من 95% من إنتاج حاويات الشحن، وفقاً للجنة البحرية الفيدرالية.

تعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر أحدث صدمة لسلسلة التوريد العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ووباء فيروس كورونا الذي هز صناعة الخدمات اللوجستية - بما في ذلك توافر حاويات الشحن.

وقال رئيس الشحن البحري للأميركتين في شركة DHL Global Forwarding، جويتز ألبراند، لشبكة "CNBC": "خلال الوباء، كانت لدينا ظاهرة عدم وجود حاويات كافية لأن العديد من الحاويات كانت عالقة في ساحات السكك الحديدية أو كانت عالقة في موانئ الحاويات". "لم تكن هناك السيولة التي كانت لدينا عادة."

عندما ارتفعت أسعار حاويات الشحن بشكل كبير في عامي 2020 و2021، أصبح الأمر أكثر ربحية لشركات الشحن وشركات التأجير لإرسال الحاويات إلى آسيا في أسرع وقت ممكن.

وقال هيني: "بسبب الحاجة إلى تجديد وإعادة وضع الحاويات في آسيا، ستقوم تلك الحاوية برحلة بحرية أخرى، ولكنها فارغة تماماً".

وأدى هذا الاتجاه إلى خلل في الميزان التجاري أضر بالصادرات الأميركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية. ورداً على ذلك، قامت بعض المزارع بإلقاء الحليب في الحقول وحرثت المحاصيل مرة أخرى في التربة.

وقال هيني: "من الناحية المثالية، سيكون لديك النظام الأكثر كفاءة". "إن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يكون لدينا نظام بيئي تصنيعي متوازن تماماً، ونحن لا نملك ذلك ومن غير المرجح أن يكون لدينا ذلك. (إنها) عدم الكفاءة لم تنشأ من الشحن بالحاويات ولكن فقط من طبيعة الاقتصاد العالمي".