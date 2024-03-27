مالك "تيك توك" يعلن عن مئات الوظائف لتسريع أعماله في الذكاء الاصطناعي

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تعمل شركة "ByteDance" العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، المالكة لتطبيقات الفيديو القصيرة الشهيرة "تيك توك"، و"Douyin"، على تسريع الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) من خلال زيادة توظيف المواهب وإطلاق أدوات جديدة في مجال يعتبر فيه "ChatGPT" و"Sora" من "OpenAI" بمثابة معايير التكنولوجيا.

وأدرج موقع ByteDance ومقره بكين أكثر من 320 فرصة عمل مرتبطة بـ GenAI حتى يوم الثلاثاء، ارتفاعاً من 307 وظيفة شاغرة تم نشرها قبل شهر، وفقاً لبحث أجرته صحيفة "South China Morning Post"، واطلعت عليه "العربية Business".

وأسفر البحث المحدد عن وظائف في مجال تطوير نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) ــ التكنولوجيا المستخدمة لتدريب ChatGPT وخدمات GenAI المماثلة ــ عن 130 وظيفة متاحة، مقارنة بـ 107 وظيفة تم العثور عليها في فبراير/شباط.

قام ما يسمى بقسم التدفق في الشركة الناشئة التقنية بالفعل بسرقة مواهب الذكاء الاصطناعي من فريق تطوير Ernie Bot التابع لشركة "بايدو" ووحدة السحابة التابعة لمجموعة "علي بابا هولدينغ"، وفقاً لتقرير صدر يوم الاثنين عن بوابة الأخبار Sina، والذي استشهد بموظف في ByteDance لم يذكر اسمه.

أصبحت وتيرة العمل في قسم التدفق – الذي تم إنشاؤه العام الماضي ضمن تطوير المنتجات والعمليات الهندسية في ByteDance - مكثفة للغاية لدرجة أن موظفيها وافقوا ضمنياً على العمل في أيام السبت وأحياناً القيام بالعمل الإضافي في أيام الأحد، وفقاً لتقرير Sina.

إصدار صيني

قدمت وحدة بايت دانس الصينية منذ أسبوعين تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي "Hualu"، وهو الإصدار الصيني من BagelBell الذي تم إصداره في ديسمبر للأسواق الخارجية. يمكّن كلا التطبيقين المستخدمين من إنشاء شخصيات افتراضية والتفاعل معهم في الوقت الفعلي من خلال قصص متنوعة تدور أحداثها في عوالم مختلفة.

وتُظهر أحدث المبادرات التي أطلقتها شركة ByteDance تصميمها على اللحاق بسرعة بالتطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، بعد أشهر من توبيخ الرئيس التنفيذي ليانغ روبو للموظفين في اجتماع داخلي بسبب افتقارهم إلى الشعور بالأزمة والتفاعل ببطء شديد مع صعود ChatGPT.

تحرك ليانغ – المؤسس المشارك لشركة ByteDance والذي تولى منصب الرئيس التنفيذي عندما تنحى زميله المؤسس تشانغ يامينغ في عام 2021 – لتعزيز توظيف الشركة لمواهب الذكاء الاصطناعي، وتعزيز هيكلها التنظيمي وتحسين البحث الأساسي، حسبما ذكرت صحيفة The Post الشهر الماضي.

وقامت الشركة مؤخراً بتعيين جيانغ لو، الذي كان مساهماً رئيسياً في برنامج VideoPoet LLM من "غوغل" والذي تم الكشف عنه في أواخر العام الماضي، في محاولة واضحة لتعويض ما فقدته بعد أن أطلقت OpenAI مولدها المبتكر لتحويل النص إلى فيديو.

قبل BagelBell وHualu، أطلقت ByteDance بالفعل العديد من منتجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك روبوتات الدردشة Doubao وCici، بالإضافة إلى منصة تطوير التطبيقات Coze. حتى الآن، لم يقترب أي منها من أن يصبح مشهوراً مثل تطبيقات الفيديو القصيرة الرائدة للشركة.

نظام توصية المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ByteDance، والذي يغذي المحتوى المخصص لمستخدمي "تيك توك"، و"داوين"، ومجمع الأخبار "Jinri Toutiao"، يُنظر إليه منذ فترة طويلة في الصناعة على أنه حالة استخدام ناجحة للغاية للذكاء الاصطناعي.