ما السر وراء ارتفاع أسعار الكاكاو بأكثر من 129% في 2024؟

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أظهر تقرير أن السلعة الأكثر ارتفاعاً في العالم هذا العام هي الكاكاو، فالعقود الآجلة له في نيويورك تخطت بالأمس لأول مرة مستويات 10 آلاف دولار للطن، لتسجل مستويات قياسية جديدة، وهذا يعني ارتفاع أسعارها منذ مطلع العام بأكثر من 129%.

الأسعار بدأت في الارتفاع بقوة في فصل الصيف الماضي بعد ان بقيت ضمن نطاق ألفين الى 3 الاف دولار للطن ل 15 سنة.

المشكلة الأساسية أن الأمطار الغزيرة ثم الجفاف والأمراض أدت إلى ضعف المحاصيل في الدول المنتجة الكبرى في غرب أفريقيا التي تنتج 73% من الإنتاج العالمي.

وتظهر التقارير أن اكبر الدول المنتجة للكاكاو (2022-2023) هي ساحل العاج 44% تليها غانا 14%

ثم الأكوادور 9%، وأخيراً الكاميرون 6%.

أما الدول الأكثر استيرادا للكاكاو في العالم، فهي هولندا في المرتبة الأولى، حيث استوردت العام الماضي ما قيمته 2.2 مليار دولار، تليها ماليزيا بـ 1.5 مليار، ثم ألمانيا، وبلجيكا

ويعتبر الوضع أصعب للشركات الأوروبية، إذ أنه ابتداء من نهاية هذا العام، فإن الاتحاد الأوروبي سيطلب من الشركات إثبات ان الكاكاو الذي تستورده لم يساهم في إزالة الغابات في مكان ما والا ستواجه هذه الشركات غرامات كبيرة وحتى حجز للبضائع.

هذا الأمر سيعطل بشكل إضافي الامدادات إلى أوروبا، وخاصة أنها تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الأفريقي.

إحدى الدراسات تشير إلى أن 30% من المساحات المزروعة للكاكاو في ساحل العاج تقع ضمن غابات محمية مما يخالف القانون.

الجدير ذكره ان الكاكاو مسؤول عن 7% من مساهمة الاتحاد الأوروبي في إزالة الغابات العالمية.

ولكن كيف تتعامل الشركات المنتجة للشوكولاته العالمية مع ارتفاع تكاليف مواد الخام؟ البعض منها بدأ يلمح إلى إمكانية رفع أسعار منتجاتها شركة Lindt and sprungli مثلاً، قالت إنها ستضطر إلى رفع أسعارها هذا العام والعام المقبل بسبب ارتفاع التكاليف كما أشارت كل من Hershey و mondelez و nestle حول إمكانية رفع أسعار منتجاتها.

المحللون بدأوا يحذرون من قدرة هذه الشركات على عكس التكاليف الإضافية على المستهلكين.

وفي هذا الإطار أكد كبير محللي الأسواق في "XTB"، في دبي هاني أبوعاقلة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك مضاربات على الكاكاو من بداية السنة الحالية أدت إلى ارتفاعه.

وأضاف أن المؤشرات تؤكد أن نقص المخزونات لا يمكن تعويضه قريباً، وبالتالي فإن استمرار ارتفاع الأسعار سيستمر لفترة أطول، وقد يغطي سنة 2024 بأكملها.