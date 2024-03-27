"أبل" تكشف عن خطط طموحة للذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين العالمي

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تخطط شركة "أبل" Apple لبدء مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين في 10 يونيو، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها.

أعلنت الشركة المصنّعة لهواتف "آيفون" عن التوقيت يوم الثلاثاء، قائلة إن الحدث سيستمر حتى 14 يونيو. وعلى الرغم من أن شركة "أبل" لم تذكر ما تخطط للكشف عنه - بالطريقة المعتادة - إلا أن مصادر، قالت لصحيفة "SCMP" إن العرض التقديمي سيركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".

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واستمراراً للنهج المتبع منذ بداية جائحة كوفيد-19، ستتم استضافة المؤتمر مجاناً على موقع "أبل" الإلكتروني وتطبيقها للمطورين.

ومن المتوقع أن تكشف شركة "أبل" النقاب عن تحديثات البرامج الرئيسية التالية لأجهزة آيفون وiPad وMac وسماعات الرأس Vision Pro والساعة الذكية - وستكون استراتيجية الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها في مقدمة المؤتمر ومركز ترقية iOS 18 المخطط لها.

وفي إعلانه عن هذا الحدث، قال جريج جوسوياك، المدير التنفيذي للتسويق في شركة أبل، "سيكون أمراً لا يصدق على الإطلاق" - في إشارة واضحة إلى الذكاء الاصطناعي.

ستتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لشركة "أبل" عدداً كبيراً من الميزات الاستباقية الجديدة لمساعدة المستخدمين في حياتهم اليومية.

ومع ذلك، لا تخطط الشركة لإطلاق برنامج الدردشة الآلي الخاص بها والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. وبدلاً من ذلك، تجري شركة أبل محادثات مع شركاء محتملين مثل Alphabet's Google وOpenAI لتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية، حسبما أفادت بلومبرغ نيوز.

من المتوقع أن يكون تحديث iOS 18 هو الإصلاح الأكثر طموحاً لبرنامج iPhone في تاريخه، وفقاً للأشخاص الذين يعملون على الترقية. وتخطط الشركة أيضاً لتحديث بسيط لبرنامج Apple Watch وأول تحديث رئيسي لنظام التشغيل الذي يعمل على سماعة الرأس Vision Pro.