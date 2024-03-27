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خاص

"أموال كابيتال" للعربية: أذون الخزانة المصرية بدأت تستطقب الاستثمارات مجدداً

بعد حصول القاهرة على تمويلات من مؤسسات دولية

دبي - العربية.نت
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كشفت الرئيس الشريك لإدارة أصول الدخل الثابت في شركة "أموال كابيتال" زينة رزق، أن شهية المستثرين الأجانب بدأت تقبل على أذون الخزانة المصرية.

وأضافت رزق في مقابلة مع "العربية Business"، أن عودة تدفق الأموال للاستثمار في أذون الخزانة المصرية، بدأت تأتي بعد الدعم المتأتي من إتمام صفقة رأس الحكمة، والإعلان عن تمويلات من مؤسسات دولية أخرى.

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يشار إلى أن شهدت إصدارات أسواق الدين المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً جيداً نسبياً خلال 2023.

ويأتي هذا رغم استمرار معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة، وكذلت تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري اليوم أن العجز التجاري غير البترولي تراجع 10.6% إلى 9.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة مع نحو 10.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وأرجع المركز في تقرير فصلي عن الصادرات السلعية غير البترولية هذا الانخفاض إلى انكماش قيمة الواردات غير البترولية 5.3% إلى 18 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

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