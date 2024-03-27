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قال المدير التنفيذي لشركة أوبتوماتيكا د. محمد عادل البلتاجي، إن قطاع المساحات المكتبية حقق نموا متزايدا خلال الفترة الماضية، والكثير من الشركات بعد جائحة كوفيد 19 بدأت العودة للعمل من المكاتب، ويشهد القطاع نموا مؤخرا.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، إن شركة بلاكستون ضخت استثمارات في شركة "ذي أوفيس غروب" بنحو 500 مليون دولار عام 2017 وتحاول حاليا بيع حصتها في هذه الشركة بقيمة 1.5 مليار دولار ما يعني زيادة في القيمة 3 مرات.

أوضح أن التناقض الكبير بين ذا أوفيس غروب و "وي وورك" أن الأولى لا تدعي أنها شركة تكنولوجيا أو إنها أكثر من مكان جيد لتأجير المكاتب، ومازالت "وي وورك" تملك أصولا كبيرة.

أشار إلى إمكانية تحقيق نمو في قطاع تأجير المساحات المكتبية ولكن دون مبالغات كبيرة مثلما كانت تدعيه "وي وورك" قبل سنوات.

وأضاف أنه بالنظر إلى "وي وورك" من حيث الأصول وتقييمها بشكل عادل مقارنة بالشركات المماثلة مثل "ذي أوفيس غروب" وما يشابهها وبناء على ذلك سيكون تقييمها أقل كثيرا من القيمة المزعومة في وقت سابق التي تخطت 50 مليار دولار.

وذكر أن آدم نيومان مؤسس "وي وورك" نجح في الفترة التي بدأ فيها الشركة وزيادة رأسمالها أن يعطي نفسه مزايا لبيع أسهم وصار لديه مبلغا يستطيع به أن يستحوذ على حصة كبيرة منها بالقيمة العادلة حاليا.