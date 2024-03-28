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توم هايز يخسر الاستئناف ضد إدانته بتهمة التلاعب في الليبور

أول شخص يحاكم في قضية التلاعب في سعر الليبور

دبي - العربية.نت
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فشل توم هايز في محاولته لإلغاء إدانته بتهمة التلاعب في معيار سعر الفائدة، حيث أيدت محكمة الاستئناف في لندن حكم الإدانة الصادر على المتداول السابق في "يو بي إس" و"سيتي غروب" قبل تسع سنوات.

وكان توم هايز قد قضى خمس سنوات ونصف في السجن، وهي نصف العقوبة المحددة، بعد إدانته في عام 2015 بتهمة التلاعب في سعر الليبور، وأطلق سراحه عام 2021.

ويعتبر هايز أول شخص يحاكم في قضية التلاعب في سعر الليبور.

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