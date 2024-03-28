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نفايات الاتحاد الأوروبي.. مصر من بين أكبر المستوردين

تركيا استحوذت وحدها على 39% من صادرات نفايات الكتلة

دبي - العربية.نت
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صدر الاتحاد الأوروبي 32.1 مليون طن من النفايات إلى دول خارج الكتلة في عام 2022، بحسب يوروستات.

ويمثل هذا انخفاضاً طفيفاً عن 33.0 مليون طن من صادرات النفايات إلى هذه البلدان في عام 2021. وكانت تركيا دولة الوجهة الرئيسية لنفايات الاتحاد الأوروبي في ذلك العام حيث تم إرسال حوالي 12.4 مليون طن إلى هناك، وهو ما يمثل 39% من إجمالي صادرات النفايات، بحسب البيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية Business".

بينما تلقت الهند ثاني أكبر كمية من نفايات الاتحاد الأوروبي في ذلك العام، حيث تلقت حوالي 3.5 مليون طن في المجموع. وتليها المملكة المتحدة وسويسرا بـ 2.0 و1.6 مليون طن على التوالي.

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وضمت القائمة "مصر" في المركز السادس، حيث استوردت 1.6 مليون طن من نفايات الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

تمثل نفايات المعادن الحديدية نصف إجمالي صادرات النفايات من الاتحاد الأوروبي.

في عام 2022، صدر الاتحاد الأوروبي 17.8 مليون طن من نفايات المعادن الحديدية (الحديد والصلب)، وهو ما يمثل 55% من إجمالي صادرات النفايات من الاتحاد الأوروبي. وكانت الوجهة الرئيسية هي تركيا التي استقبلت 10.7 مليون طن، أي ما يقرب من ثلثي (60% إجمالي نفايات المعادن الحديدية المصدرة من الاتحاد الأوروبي.

كما تم تصدير كميات كبيرة من النفايات الورقية، تصل إلى 4.9 مليون طن أو 15% من صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات في عام 2022. وكانت الوجهة الرئيسية هي الهند (30% من إجمالي صادرات النفايات الورقية).

ومن ناحية الاستيراد، تلقى الاتحاد الأوروبي 4.2 مليون طن من المعادن الحديدية (22% من إجمالي واردات النفايات) و2.4 مليون طن من الورق (13% من إجمالي واردات النفايات). وكانت أكبر كميات هذه النفايات قادمة من المملكة المتحدة - 1.3 طن أو 33% من إجمالي نفايات المعادن الحديدية و1.2 طن أو 49% من إجمالي واردات النفايات الورقية.

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