بنك الفلاح يستهدف الاستحواذ على حصة "الأهلي" السعودي في "سامبا" باكستان

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أعلن بنك الفلاح المحدود، أحد أكبر البنوك التجارية الباكستانية، عن نيته الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك سامبا عبر عرض الاستحواذ على كامل حصة البنك الأهلي السعودي، وفقا لإفصاح قدمه إلى بورصة باكستان اليوم الجمعة.

ويتملك البنك الأهلي السعودي 84.51% من أسهم بنك سامبا المدرج في بورصة باكستان.

وقال بنك الفلاح في إخطاره للبورصة "نود إعلامكم بأن بنك الفلاح المحدود قد قدم عرضاً غير ملزم إلى البنك الأهلي السعودي (SNB)، المساهم الأكبر في بنك سامبا المحدود (سامبا)، للاستحواذ على حصته".

وأشار البنك إلى أن عملية الاستحواذ تخضع للحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة والامتثال لجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها بما في ذلك الامتثال لقانون الأوراق المالية لعام 2015 واللوائح المرتبطة به.

"يسعدنا أن نعلمكم أن البنك الأهلي السعودي قد أكد لنا أنه على استعداد للقبول بعرضنا الإرشادي غير الملزم. سنسعى الآن للحصول على موافقات البنك المركزي في باكستان لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة بسامبا.

وفقًا لأحدث النتائج المالية لبنك الفلاح، فقد حقق البنك أرباحًا بعد الضريبة بقيمة 36.09 مليار روبية خلال عام 2023، وهو ما يزيد بنسبة 96% عن أرباح العام السابق.