خسائر أسبوعية عنيفة تواصل محاصرة البورصة المصرية

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للأسبوع الثاني، سجلت البورصة المصرية خسائر أسبوعية عنيفة مع ضغوط بيعية على جميع الأسهم المدرجة، على الرغم من استقرار سوق الصرف.

وخلال تعاملات الأسبوع الحالي، تراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 4.1% بخسائر بلغت قيمتها نحو 79.1 مليار جنيه لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1859 مليار جنيه.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 5.2% بعدما انخفض من مستوى 1193 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1258 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

كما تراجع رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 415.5 مليار جنيه إلى 403.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%. ونزل رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1673 مليار جنيه إلى نحو 1596 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.6%.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.15% ليغلق عند مستوى 27559 نقطة. كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.53% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 9079 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 33561 نقطة. وفي المقابل، قفز مؤشر "تميز" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 7170 نقطة.

وبالنسبة للتداول، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 645.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.536 مليار ورقة منفذة على 506 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 589.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.647 مليار ورقة منفذة على 572 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 3.01% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.99%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 11.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بحجم تداول 944 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 247.9 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم "إيجي إكس 70" نحو 3.5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 176.1 ألف عملية. فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 14.8 مليار جنيه بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 424.1 ألف عملية.