"أمازون" تطلق تطبيقاً جديداً بتقنية "قراءة الكف".. كيف يعمل؟

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طرحت شركة أمازون تطبيقا جديدا يتميز بتقنية قراءة الكف، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين التسجيل في خدمة التعرف على راحة اليد عن بعد، ولكن كيف تعمل؟

يستخدم تطبيق Amazon One كاميرا الهاتف الذكي لالتقاط صورة لبصمة راحة المستخدم، لتصبح بمنزلة بطاقة ائتمانية خاصة بالشخص.

بمجرد التسجيل، يمكن للمستخدمين إجراء الدفعات باستخدام راحة أيديهم فقط، مما يوفر بديلاً مناسبًا للطرق التقليدية مثل الهواتف الذكية أو النقد أو البطاقات، وفق تقرير نشره "techtimes"، واطلع عليه موقع "العربية Business".

تستخدم هذه التقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل بنية وريد راحة اليد، وتحويل البيانات إلى "تمثيل رقمي متجه فريد" يتم التعرُّف عليه بوساطة آلات المسح في مواقع البيع بالتجزئة.

لبدء استخدام الخدمة، يُطلب من المستخدمين إضافة طريقة دفع داخل التطبيق وتحميل صورة لبطاقة هويتهم لأغراض التحقق من العمر.

مع إطلاق تطبيق Amazon One، أصبحت عملية الاشتراك في خدمة التعرف على راحة اليد أكثر سهولة. في السابق، كان يتعين على العملاء زيارة موقع مجهز بأجهزة Amazon One فعليًا لإكمال عملية التسجيل.

والآن، يمكن المستخدمين التسجيل من أي مكان باستخدام التطبيق، والذي يعمل على نظامَي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد".

يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ملفاتهم الشخصية على الإنترنت عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب أمازون الخاص بهم، والتقاط صورة لكف أيديهم، وإضافة طريقة دفع في بضع خطوات بسيطة.

بمجرد التسجيل، يمكن للمستخدمين استخدام Amazon One لأغراض مختلفة، مثل الدفع والاشتراك والتحقق من العمر ومكافآت الولاء، في أكثر من 500 متجر Whole Foods Market، والعديد من متاجر Amazon، وأكثر من 150 موقعًا، بما في ذلك الملاعب والمطارات، ومراكز اللياقة البدنية.

أثناء التسجيل، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بمقارنة صور راحة اليد والوريد التي تم التقاطها بواسطة جهاز Amazon One مع صورة هاتف كاميرا المستخدم لإكمال التسجيل بشكل آمن.

تعتمد تقنية قراءة راحة اليد على كل من راحة اليد وبنية الوريد الأساسية الخاصة بها لإنشاء تمثيل رقمي فريد يُعرف باسم توقيع راحة اليد لمطابقة الهوية.

ولضمان الدقة، يقوم ابتكار الذكاء الاصطناعي الخاص في "أمازون وان" بمقارنة التمثيلات المتجهة لصور راحة اليد من التطبيق مع تلك الموجودة على جهاز "أمازون وان"، مما يؤكد هوية المستخدم أثناء مسح راحة اليد.

وتقول "أمازون" إنه كانت هناك مخاوف واضحة تتعلق بالخصوصية، لكنها غير متوافرة في هذه التقنية، حيث يمكن تغيير كلمات المرور، ولكن لا يمكن تغيير راحة اليد.