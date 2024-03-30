صندوق "كالبيرز" يصوت لـ"بيلتز" و"راسولو" في صراع مجلس إدارة "ديزني"

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قال صندوق تقاعد موظفي الحكومة في كاليفورنيا (كالبيرس) يوم الجمعة، إن صندوق التقاعد الأميركي قد صوت لانتخاب مرشحي صندوق التحوط "تريان فند مانجمنت" Trian Fund Management النشط إلى مجلس إدارة شركة والت ديزني.

وصوت الصندوق لصالح انضمام نيلسون بيلتز وجاي راسولو إلى مجلس إدارة "والت ديزني".

أرباح ديزني تفوق التوقعات وتعزز توزيعات الأرباح

"يعتقد كالبيرس أن شركة والت ديزني ستستفيد من نظرة جديدة على مجلس إدارتها وصوتت بأسهم الشركة لصالح المرشحين نيلسون بيلتز وجاي راسولو"، وفق ما قاله الصندوق التقاعدي، الذي كان يمتلك 6.65 مليون سهم في العملاق الترفيهي في نهاية ديسمبر، لرويترز.

ويُعد الدعم المقدم من شركة CalPERS لبلتز وراسولو مهمًا نظرًا لحصة الملكية الكبيرة للصندوق في ديزني.

ويشير قرارهم بدعم هذين المرشحين إلى رغبتهم في التغيير وربما استراتيجيات جديدة على رأس المجموعة الإعلامية.