عُملات الأسواق الناشئة تهوي وسط حالة ترقب الفيدرالي الأميركي

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انخفضت معظم عملات الأسواق الناشئة قبيل عطلة عيد الفصح التي بدأت الجمعة، وذلك مع قيام مديري الأموال بإعادة توازن مراكزهم في نهاية الربع الأول، ومع انتظار المتداولين لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي من شأنها أن توضح السياسة النقدية للولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وانخفض مؤشر (MSCI) الذي يقيس عملات الدول ذات الأسواق الناشئة بنسبة 0.1% يوم الأربعاء، مع تصدر الوون الكوري الجنوبي والروبية الإندونيسية والبات التايلاندي الخسائر، فيما ظل مؤشر الدولار الأميركي دون تغيير يذكر، وذلك بحسب ما رصد تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية نت".

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وخالف البيزو المكسيكي هذا الاتجاه، متفوقاً على نظرائه في الدول النامية، حيث أدى مزيج من المعدلات المرتفعة والتقلبات المنخفضة والسيولة الوفيرة إلى دفع العملة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015. وتقدم الراند في جنوب إفريقيا أيضاً بعد أن أبقى البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عام.

ويحول المتداولون تركيزهم إلى تعليقات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر في النادي الاقتصادي في نيويورك بعد إغلاق السوق، بحثاً عن أي أدلة على مسار أسعار الفائدة الأميركية.

ويتوخى المستثمرون الحذر أيضاً تجاه بعض البيانات الاقتصادية الأميركية، وفي مقدمتها أرقام النمو الأميركي وطلبات إعانة البطالة والاستهلاك الشخصي.

وقال خوان بيريز، مدير التداول في مونيكس: "يمكن أن يفاجئ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بمراجعة تصاعدية، مما يقلل من احتمال تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ما يبدو أنه اقتصاد قوي للغاية لا يظهر الكثير من علامات التباطؤ".

وتقول "بلومبرغ" إن التقلب في قيمة اليوان الصيني أثر على العملات في آسيا ثم على عالم الأسواق الناشئة الأوسع في الأيام الأخيرة.

وانخفض الين الياباني خلال تداولات الخميس إلى أدنى مستوى له في حوالي 34 عاماً مقابل الدولار، لكنه عكس خسائره وسط تكهنات بأن السلطات قد تتدخل لدعم العملة. لكن الانتعاش كان متواضعاً وتلاشى مع مرور اليوم، مما ترك الين يتداول بنحو 0.1% فقط أقوى مقابل الدولار الأميركي في منتصف بعد الظهر في نيويورك.

الى ذلك، انخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.3% مع قيادة شركة (GDS Holdings Ltd) للخسائر، حيث أعلنت الشركة، التي تدير العشرات من مراكز البيانات في أكبر المدن الصينية، عن خسارة أكبر للسهم في الربع الرابع مما توقعته "وول ستريت" في وقت سابق.

ومع ذلك، لا تزال أسهم الأسواق الناشئة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي وسط تفاؤل بأن البنوك المركزية من المرجح أن تخفض أسعار الفائدة هذا العام.