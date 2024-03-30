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اقتصاد مصر

الدول العربية تسيطر على 37% من حصيلة مصر من النقد الأجنبي

مساهمات الدول العربية تبلغ 45.6 مليار دولار العام المالي 2022/2023

القاهرة - خالد حسني
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن مجموعة الدول العربية سيطرت على النسبة الأكبر من متحصلات مصر من النقد الأجنبي خلال العام المالي 2022/2023.

ووفق بيانات النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي خلال العام المالي 2022/2023، عن المجموعات الدولية الأكثر إسهاما في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال العام المالي 2022/2023، حيث جاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس تلك المجموعات.

وقدرت البيانات مساهمات الدول العربية بقيمة 45.6 مليار دولار وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات خلال تلك الفترة، وكانت االسعودية في صدارة تلك الدول، حيث بلغت إجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار بنسبة 15% من إجمالي متحصلات الدول العربية، يليها الإمارات حيث بلغت 12.8 مليار دولار.

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وإجمالا قالت النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي، إن إجمالي المتحصلات بلغت 121.9 مليار دولار خلال عام 2022/2023، بينما كانت نحو 160.5 مليار دولار عام 2021/2022 بنسبة تراجع بلغت 24% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 2.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وفى المقابل كان إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي نحو 135 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما كانت نحو 185.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة تراجع بلغت 27.1%.

وعزت النشرة السنوية ذلك الانخفاض إلى تراجع المدفوعات على الحساب المالي "استثمارات الحافظة" لتصل إلى 7.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 32.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.

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