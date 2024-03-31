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البنوك السعودية تتفوق على نظيرتها الإماراتية في إصدار الديون بالدولار

"فيتش": 20.1 مليار دولار الإصدارات الدولارية لبنوك الخليج في 3 أشهر

دبي - العربية.نت
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تفوقت البنوك السعودية للمرة الأولى على البنوك الإماراتية في إصدار الديون بالدولار، وذلك للربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير صادر عن وكالة "فيتش".

واستحوذت البنوك السعودية على 33% من إجمالي إصدارات البنوك الخليجية في الأسواق العالمية، مقارنة بحصة 26% للبنوك الإماراتية، وذلك منذ بداية 2024.

ووصل إجمالي قيمة الإصدارات للبنوك الخليجية في أسواق الدين العالمية منذ مطلع العام إلى 20 مليار دولار، وهو ما تجاوز إصدارات العام الماضي بأكمله.

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وتوقع تقرير "فيتش" أن تستمر إصدارات ديون البنوك الخليجية بالارتفاع وبقوة في العامين الجاري والمقبل.

من جانبه، قال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية، عمر باحليوه، إن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة، ويتميز بعدة عوامل منها القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي والضخ الحكومي للمشاريع، والبنوك أحد ركائز الاقتصاد والتمويل ولها دور كبير في السياسة الجديدة للحكومة السعودية وفق مبادئ المركز الوطني لإدارة الدين العام.

وأضاف باحليوه، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الأحد، أن التمويل من داخل المملكة أصبح أعلى من خارج المملكة، ولذلك يوجد زيادة في الطلب على الاستدانة وطلب على السيولة وإصدار سندات من البنوك السعودية، التي بدأت تتوسع في إيجاد مصادر أخرى للسيولة.

وأوضح أن نمو الطلب على القروض وراء الارتفاع في إصدارات البنوك السعودية.

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