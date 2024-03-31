بيتكوين تساهم في ارتفاع القيمة السوقية لـ"مايكروستراتيجي" 204% منذ بداية العام

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ساهم ارتفاع سعر عملة البيتكوين في ارتفاع القيمة السوقية لشركة مايكروستراتيجي لتتجاوز القيمة السوقية لنصف الشركات المدرجة في مؤشر 500 S&P.
و"MicroStrategy" هي شركة لتصنيع البرمجيات أسسها الملياردير مايكل سايلور، وتعتبر ثاني أكبر سهم في مؤشر الشركات الصغيرة "راسل 2000" بعد شركة Super Micro Computer.
قامت الشركة بزيادة حيازتها لعملة البيتكوين هذا العام على مرحلتين لتصل إلى 15 مليار دولار.
وبسبب الارتفاعات الأخيرة للعملة المشفرة قفزت القيمة السوقية لـ" MicroStrategy" بأكثر من 200% ولتتجاوز بذلك القيمة السوقية لنصف الشركات المدرجة في مؤشر 500 S&P.
وساهمت ارتفاعات البيتكوين في قفزة بالقيمة السوقية للشركة لنحو 32 مليار دولار وهو ما يتجاوز القيمة السوقية لشركات مثل "EBAY" و"دلتا إيرلاينز".
وكانت الشركة بدأت بشراء البيتكوين كوسيلة للتحوط من التضخم في 2020، وفي حال نجحت في الوصول لمؤشر S&P 500 ستكون واحدة من أكبر الشركات في المؤشر والتي لها ارتباط مباشر بالعملة المشفرة بيتكوين.
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