"إنفيديا" مقابل الكاكاو.. حتى الذكاء الاصطناعي لا ينافس السعادة!

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مع ارتفاع أكثر من 80% حتى الآن في عام 2024، كانت إنفيديا أحد المحركات وراء ارتفاع سوق الأسهم هذا العام.

شركة صناعة الرقائق، التي استفادت من الصعود السريع للذكاء الاصطناعي مثل عدد قليل من الشركات الأخرى، إن وجدت، قد ارتقت حتى الآن إلى مستوى الضجيج، وحققت نتائج تجاوزت التوقعات النبيلة بالفعل في كل من تقارير أرباحها السابقة.

وعلى الرغم من كون إنفيديا أحد أفضل الأسهم أداءً في مؤشر S&P 500 حيث ارتفع المؤشر من مستوى قياسي إلى مستوى قياسي هذا العام، إلا أن هناك استثماراً أفضل كان من الممكن أن تقوم به في يناير 2024: الكاكاو.

لقد قرأتها بشكل صحيح: لقد ارتفع سعر حبوب الكاكاو، وهي المادة الخام الأكثر أهمية لصنع الشوكولاتة، بأكثر من 120% هذا العام، مع تداول العقود الآجلة للكاكاو مؤقتاً بأكثر من 10000 دولار للطن المتري هذا الأسبوع.

ارتفعت أسعار الكاكاو في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الإمدادات العالمية، مما أدى على الأرجح إلى عمليات شراء ذعر من قبل بعض المشترين التجاريين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. وتعرض أكبر منتجي حبوب الكاكاو في العالم، ساحل العاج وغانا، لظروف مناخية غير مواتية ومرض القرون السوداء، مما أدى إلى انخفاض إنتاجية الكاكاو مقارنة بالسنوات السابقة.

وقالت المنظمة الدولية للكاكاو (ICCO) في تقريرها عن سوق الكاكاو في فبراير/شباط، إن عدد الوافدين إلى موانئ ساحل العاج وغانا انخفض منذ بداية الموسم بنسبة 28% و35% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي. وبالنسبة لموسم 2023/2024، تتوقع المنظمة عجزا في العرض قدره 374 ألف طن متري، انخفاضا من 74 ألف طن فقط في الموسم السابق، الذي انتهى في سبتمبر 2023.

ونظراً لعدم وجود حل سهل أو سريع لقضايا العرض العالمية مثل هذه، فمن المؤكد تقريباً أن أسعار الكاكاو ستظل مرتفعة لفترة من الوقت. ومن المرجح أن يبدأ المستهلكون في الشعور بالآثار في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيقوم المنتجون في نهاية المطاف بتمرير تكاليف أعلى إلى المستهلكين إما في شكل أسعار أعلى أو في شكل أكثر انفصالاً عن الانكماش، أي حزم أصغر بنفس السعر.