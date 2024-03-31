بدء عمليات إزالة حطام جسر بالتيمور لإعادة فتح الميناء

دقيقتان للقراءة

بدأ المهندسون في ولاية ماريلاند يوم السبت في رفع قطعة من جسر فرانسيس سكوت كي من الممر المائي في بالتيمور، وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة لإعادة فتح ميناء الشحن بالمدينة.

قال الحاكم ويس مور في مؤتمر صحفي يوم السبت: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على مدى أهمية اليوم والحركة الأولى لهذا الجسر. لا يمكن المبالغة في تعقيد هذا الأمر."

في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، انهار الجسر بسبب اصطدام سفينة حاويات بأحد أعمدته، مما أدى إلى فقد العديد من الأشخاص، يفترض خفر السواحل الأمريكي أنهم لقوا حتفهم.

في الأيام التي تلت الانهيار، كان ميناء بالتيمور، وهو الميناء الحادي عشر من حيث الحجم في الولايات المتحدة، متوقفًا عن العمل حتى إشعار آخر، مما أجبر شركات الشحن على التحول إلى موانئ أخرى.

قام المسؤولون الحكوميون على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والبلديات بحشد فرقهم لبدء محاولة إعادة الميناء إلى العمل مرة أخرى. ومن المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن المدينة الأسبوع المقبل، وقد تعهد بأن تدفع الحكومة الفيدرالية التكلفة الكاملة لترميم الجسر وإعادة بنائه.

ولتنفيذ عملية الرفع الأولى للجسر يوم السبت، قام المهندسون بقطع جزء من الجسر لتسهيل التحكم فيه بواسطة الرافعة الخاصة بهم. وبمجرد القيام بقطع القطعة، سيقوم المهندسون بربط الأشرطة بها، وتجهيزها ورفعها على بارجة ليتم نقلها خارج الممر المائي.

إذا نجحت، يمكن تكرار هذه العملية في أجزاء أخرى من الجسر لفتح ممر لاستئناف بعض وسائل النقل، سواء بالنسبة لمزيد من السفن للمساعدة في استعادة موقع الجسر وربما لبعض الشحن التجاري.

يقول الاقتصاديون إن إغلاق ميناء بالتيمور لن يكون له على الأرجح أي آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي، لكنه لا يزال يمثل اضطرابًا كبيرًا يعقد سلاسل توريد الشحن.

منحت الحكومة الأميركية ولاية ماريلاند مبلغ 60 مليون دولار في إغاثة اتحادية طارئة، يوم الخميس الماضي، بعد انهيار جسر فرنسيس سكوت كي في بالتيمور.

وقالت شركة تحليل البرمجيات الاقتصادية آي.إم بلان إن التقديرات الأولية لتكاليف إعادة البناء والتي من المرجح أن تتكفل بها الحكومة الاتحادية تبلغ 600 مليون دولار.