توصيل طرود بسرعة الصاروخ؟.. ربما يصبح حقيقة!

1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة سبيس إيبوك الصينية لتصنيع الصواريخ، اليوم الأحد، أنها تعمل مع منصة تاوباو للتسوق عبر الإنترنت التابعة لشركة علي بابا لتصنيع صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في عمليات توصيل فائقة السرعة قد تصل بحمولتها إلى أماكن في العالم في ساعة واحدة.

وقالت الشركة في إشعار نشرته على حسابها الرسمي على منصة وي تشات للتواصل الاجتماعي، إن المشروع في مراحل تجريبية مبكرة ويهدف إلى تطوير صاروخ يمكنه حمل ما يصل إلى عشرة أطنان من البضائع في حاوية سعتها 120 مترا مكعبا.

وتتطلع سبيس إيبوك التي تتخذ من بكين مقرا إلى استخدام صاروخها (يوانشينغ-1) الذي أكمل العام الماضي اختبارات مصممة لقياس الاحتراق في المحرك واستعادته من مناطق فوق البحر.

وستجري الشركة اختبارات استخدام الصواريخ في خدمات التوصيل في المستقبل القريب لكنها أشارت إلى أن تحقيق أهدافها لن يكون سهلا على المدى القصير.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى توسيع القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاع الفضاء التجاري الذي يعتبر أساسيا لبناء مجموعات من الأقمار الصناعية للاتصالات والاستشعار عن بعد والملاحة.

وحصلت سبيس إيبوك على 200 مليون يوان (27.70 مليون دولار) في جولة تمويل ثالثة في نوفمبر/ تشرين الثاني.