"غولدمان" و"مورغان ستانلي" يفوزان برفض دعاوى قضائية بشأن انهيار "أركيغوس"

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رفض قاض أميركي 7 دعاوى قضائية رفعها مستثمرون اتهموا غولدمان ساكس غروب، ومورغان ستانلي، بسوء السلوك الذي أدى إلى الانهيار السريع في مارس/آذار 2021 لشركة أركيغوس كابيتال مانجمنت التي يملكها بيل هوانغ، والتي تبلغ قيمتها 36 مليار دولار.

ورفض قاضي المقاطعة الأميركية جيد راكوف في مانهاتن، الخميس، تلاعب المستثمرين بالسوق ومطالبات التداول الداخلي مع التحيز، ما يعني أنه لا يمكن تقديمها مرة أخرى، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".

وكان قاض آخر قد رفض الدعاوى القضائية في شهر مارس/آذار الماضي، لكنه سمح للمستثمرين بمقاضاة غولدمان ومورغان ستانلي مرة أخرى.

نشأ انهيار أركيغوس من استخدام هوانغ للعقود المالية المعروفة باسم مقايضات العائد الإجمالي للاستحواذ على حصص كبيرة في ممتلكاته المفضلة بما في ذلك ViacomCBS وDiscovery وBaidu، ما أدى إلى تكوين ما يقدر بنحو 160 مليار دولار من التعرض للأسهم.

سعى المستثمرون في أسهم هوانغ إلى تحميل غولدمان ومورغان ستانلي المسؤولية عن بيع تلك الأسهم، بناءً على معرفتهم الداخلية بأن هوانج سيكون أيضاً بائعاً لأنه لم يتمكن من تلبية طلبات الهامش.

وقال المستثمرون إن البيع المشترك أثقلهم بخسائر فادحة، في حين أفلت غولدمان ومورغان ستانلي من خسائر بمليارات الدولارات.

وفي أمر من فقرة واحدة، لم يشرح راكوف أسبابه وقال إن الرأي سيتبع في الوقت المناسب.

وتسبب انهيار أركيغوس في خسائر بمليارات الدولارات لبنوك مثل بنك كريدي سويس، الذي اشتراه فيما بعد منافسه السويسري يو بي إس، ونومورا هولدنغز اليابانية.

يواجه هوانغ والمدير المالي السابق لشركة أركيغوس باتريك هاليجان محاكمة جنائية مقررة في 8 مايو/في مانهاتن بشأن دورهما في الانهيار.

ودفع كلاهما بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والابتزاز. ودفع هوانغ أيضاً بأنه غير مذنب في تهم التلاعب بالسوق المنفصلة. وقد تستمر المحاكمة أشهرا.