3 تحركات يجب فعلها في الثلاثينيات من عمرك لتحقيق النجاح المالي

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غالباً ما تتميز فترة الثلاثينيات من العمر بخطوات مالية كبيرة، بدءاً من شراء منزلك الأول وحتى تبديل الوظائف وحتى الادخار لأطفالك في المستقبل.

مع وجود المزيد من سنوات العمل تحت حزامك، فمن المحتمل أنك تجني أموالاً أكثر مما كنت تفعله في العشرينيات من عمرك - ولكن لا يزال من المربك معرفة ما يجب عليك فعله بالضبط لإعداد نفسك لتحقيق النجاح المالي في الأربعينيات وما بعدها.

فيما يلي 3 أشياء ذكية يمكنك فعلها بأموالك عندما تكون في الثلاثينيات من عمرك، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC" عن اثنين من المخططين الماليين المعتمدين، واطلعت عليه "العربية Business".

1. الاستمرار في القضاء على الديون

في حين أن سداد الديون يجب أن يكون أيضاً محور اهتمام الأشخاص في العشرينيات من العمر، فقد تكون في وضع أفضل في الثلاثينيات من العمر للتركيز على معالجة المدفوعات المستحقة، لأنك من المحتمل أن تجني المزيد من المال، كما يقول أندرو فينشر، مستشار مالي في شركة CFP. VLP.

وقال: "عندما تكون في الثلاثينيات من عمرك ولديك القدرة على سداد المزيد، فهذا إطار زمني رائع لمحاولة عدم تمديد هذا الدين إلى الأربعينيات من عمرك".

2. فكر في فتح حساب 529

إذا كان لديك أطفال أو تخطط لإنجابهم، فإن الثلاثينيات من عمرك هي الوقت المناسب للتفكير في فتح حساب توفير جامعي بقيمة 529 دولاراً لتمويل تعليمهم المستقبلي - خاصة أن متوسط تكلفة الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة يزيد عن 36000 دولار سنوياً وهو في تزايد.

خطة 529 عبارة عن حساب توفير يتمتع بمزايا ضريبية ترعاه وتديره جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. الأرباح والسحوبات من 529 معفاة من الضرائب إذا تم استخدامها لتغطية نفقات التعليم المؤهلة.

إذا قمت بفتح حساب 529 عند ولادة طفلك، فسيكون لديك حوالي 18 عاماً لحفظ وتنمية استثماراتك، كما يقول فينشر. سيؤدي القيام بذلك إلى تقليل احتمالية قلق طفلك بشأن ديون الطلاب عندما يكبر. بالتأكيد يمكنك البحث عن حسابات بديلة في بلدك.

كما أن التخفيضات الضريبية الحكومية مقابل 529 مساهمة تجعل خطط الادخار الجامعية هذه جذابة، على الرغم من اختلاف كل ولاية. تختلف حدود المساهمة القصوى أيضاً حسب الولاية، حيث تتراوح من 235000 دولار إلى 529000 دولار، وفقاً لموقع NerdWallet.

3. عزز مدخراتك التقاعدية

تعد فترة الثلاثينيات من العمر وقتاً رائعاً للتأكد من أن مدخرات التقاعد الخاصة بك تسير على الطريق الصحيح، ومن المحتمل تعزيزها.

وينصح الاستشاريين الماليين بالحرص على الاشتراك في أحد أنظمة التقاعد.

ويضيف كونروي: "ربما تدخر 1% إضافية كل عام لبضع سنوات لزيادة مدخراتك والوصول بها إلى معدل أفضل".

إذا لم تضع خطة للتقاعد في العشرينات من عمرك، فمن الضروري تعويض الوقت الضائع في الثلاثينيات من عمرك.