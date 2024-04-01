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قال مدير شريك X – Pay، د. محمد عبد المطلب، إن العام الجاري شهد لأول مرة إطلاق صناديق مؤشرات ETFs تتعامل على التداولات الفورية لعملة "بيتكوين" وهذا ما لم يكن موجودا في السابق ما دفع مؤسسات استثمارية للدخول في سوق العملات المشفرة بعد انتظار منذ 4 سنوات على الأقل لإيجاد طريقة آمنة وواضحة للدخول إلى هذه السوق.

وأضاف عبد المطلب في مقابلة مع "العربية Business"، أنه من المتوقع حدوث تغييرات في النمط التاريخي لحركة العملات المشفرة وخاصة بيتكوين، حيث كانت تشهد – تاريخيا وقبل عمليات التنصيف – هبوطا بنحو 30 أو40% من سعرها.

وقال " مازلنا نتوقع هبوطا للبيتكوين قبل عملية التنصيف في أواخر أبريل الجاري ولكن هل سيكون بنفس النسب التاريخية أو غير ذلك الأمر غير واضح نتيجة وجود المؤسسات الاستثمارية، كما أن بيتكوين منذ 3 أسابيع وهي عند المستويات القياسية ولم يحدث تراجع كبير وهو بالنسبة للعملات المشفرة يكون بين 25 و40%".

وتابع "بعد التنصيف يحدث صعود قوي لأسعار بيتكوين في التسعة أشهر التالية، وطبقا للمستويات الحالية فيمكن الوصول إلى أكثر من 100 ألف دولار للبيتكوين".

ذكر أن دخول سوق العملات المشفرة حاليا من ضمن الأسواق العالمية الأساسية ووجود المستثمرين المؤسساتيين سيغير من ديناميكية سوق العملات المشفرة ولا يوجد ما يمنع من استمرارها في الصعود، مشيرا إلى أن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى كميات سيولة أكبر مما يدفع إلى معدلات أعلى للاستثمار في العملات المشفرة.

وتوقع استمرار الزخم والإقبال القوي على صناديق المؤشرات التى تتبع بيتكوين في التداولات الفورية على الأقل حتى نهاية العام الجاري ما لم تحدث أمور تقلل من شهية المستثمرين تجاه المخاطرة.