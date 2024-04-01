لماذا تراجع أداء البورصة الكويتية في مارس الماضي؟.. خبير يجيب

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قال مدير عام شركة "الأجيال القادمة" للاستشارات، عيد الشهري، إن أداء البورصة الكويتية خلال الشهر الأول من 2024 كان أداؤه جيداً، غير أن السوق تراجع خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.

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واعتبر الشهري في مقابلة مع "العربية Business" أن التراجع خلال الشهرين الأخيرين كان ظاهرة عامة في الأسواق العالمية، مؤكداً أن السوق الكويتية مستقرة الآن ونتائجها قريبة من أداء الأسواق العالمية، وبالتالي فإن السوق لم تحمل أي مفاجآت خلال الربع الأول من 2024.

يشار إلى أن تعاملات مؤشرات بورصة الكويت بدأت أمس على اللون الأحمر، خلال أول جلسات الأسبوع، حيث فقد مؤشر السوق العام نسبة 0.63%، أي 46.79 نقطة، ليقفل على مستوى 7327.23 نقطة، بسيولة بلغت 54.7 مليون دينار.

وخسر مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56%، أي 45.30 نقطة، ليقفل على مستوى 8036.69 نقطة، بسيولة بلغت 40.9 مليون دينار، وفقاً لصحيفة "الجريدة" الكويتية.