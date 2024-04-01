مسؤول للعربية: إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في الغردقة بالنصف الثاني 2024

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توقع الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، البدء في إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في الغردقة في النصف الثاني من العام الحالي.

وقال الخياط في مقابلة مع "العربية Business"، إن إنشاء المشروع يستغرق حوالي عام، موضحا أن المشروع يتكون من خلايا "فوتو فولتية" بقدرة 20 ميغاواط، بالإضافة إلى بطاريات للتخزين، ومركز للمعلومات.

وأضاف الخياط أن التمويل يأتي من مؤسسة التمويل اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وذكر أن هذا هو المشروع الأول في مصر من حيث الربط بين الطاقة الشمسية المنتجة من الخلايا "الفوتو فولتية" والتخزين بالبطاريات.

وأشار الخياط إلى أن الموازنة الاستثمارية للعام 2024/2025 تعمل على تيسير العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة المتجددة وتحديدا بعد تخصيص 40 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة تتركز في منطقة البحر الأحمر بمساحة 1200 كيلومتر مربع، وهي مخصصة لمشروعات طاقة الرياح.

وأفاد بأن هناك أيضا مساحات تصل إلى 30 ألف كيلومتر مربع في مناطق غرب أسوان وغرب سوهاج والوادي الجديد في جنوب مصر، لافتا إلى أن هذه المساحات تتسم بمتوسط مرتفع لسرعات الرياح، ومعدلات إشعاع شمسي عال، وهو ما يضع مصر في الخريطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وقال الخياط إن القدرات المركبة في مصر حاليا حوالي 6600 ميغاواط، من قدرات الطاقة المتجددة تنقسم ما بين 45% من المحطات المائية، والنسبة المتبقية تتوزع ما بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وذكر أن مستهدفات هذا العام تتمثل في استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار تتوزع ما بين مليار دولار لمشروعات طاقة رياح في منطقة خليج السويس بمشروعي ينتجان 500 ميغاواط لكل منهما، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 700 مليون دولار في منطقة أسوان لمشروعات طاقة شمسية.

وقدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، للعام المالي 2024-2025، بنحو 7.8 مليار جنيه، موزعة على نحو 4 مليارات جنيه موازنة جارية، ونحو 3.7 مليار جنيه موازنة استثمارية.

وتأتي هذه الخطوات المهمة ضمن مساعي مصر لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر.