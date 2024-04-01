"سايت" التابعة لصندوق الاستثمارات تستحوذ على 10% من "آن لاب" الكورية

دقيقتان للقراءة

استحوذت الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على 10% من شركة "آن لاب" AhnLab الكورية الجنوبية، من خلال شركتها التابعة "سايت فينتشرز".

وبلغت قيمة الصفقة 74.4 مليار وون أو ما يعادل 55.2 مليون دولار.

3.47 تريليون ريال قيمة الأصول تحت الإدارة لدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وتعتبر الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تأسسّت عام 2017م لتوفير خدمات وحلول رقمية وسيبرانية للمساهمة في إثراء المحتوى المحلي وتأمين البنية الأساسية الوطنية الحساسة وتأهيل وتطوير رأس المال البشري المتخصص بهدف بناء منظومة اقتصادية معرفية مستدامة.

وقالت شركة "آن لاب" اليوم الاثنين إنها وقعت صفقة مع "سايت" لإنشاء مشروع مشترك في السعودية لبناء شراكة استراتيجية.

ومن المقرر إنشاء المشروع المشترك خلال النصف الأول من هذا العام، وسوف تكون نسبتا استثمار كل من "آن لاب" و"سايت" 25% و75% على التوالي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وسيقدم المشروع المشترك حلول وخدمات "آن لاب"، بما في ذلك منصة "آن لاب XDR" لتحليل التهديدات الأمنية، وهي برمجية كخدمة (SaaS) قائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي (AI)، ومجموعة أمان الشبكة، إلى هيئات عامة وشركات في السعودية. وفي المستقبل، سيتم توسيع نطاق الحلول والخدمات المقدمة ليشمل أمن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأمن إنترنت الأشياء(IoT) والتكنولوجيا التشغيلية(OT).

وتخطط الشركتان لتوسيع أعمالهما في مجال الأمن السيبراني إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك عملاء "سايت" في السعودية.

وقال غانغ سيوك-غيون، رئيس "آن لاب"، إن إنشاء المشروع المشترك يهدف إلى النمو معا في الشرق الأوسط من خلال تعاون طويل الأمد بين الشركتين.

وأضاف أنه يتوقع أن يسهم هذا المشروع في الترويج لتقنيات "آهنلاب" في مجالات الأمن السيبراني والسحابة والذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، مع تحفيز نمو مبيعاتها العالمية.

وقال سعد بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لـ "سايت"، إن هذا المشروع المشترك هو أحد الاستثمارات الرئيسية التي تقوم بها "سايت".

وتابع قائلا إن شركته ستلعب باستمرار دورا استراتيجيا في إدخال أعلى مستوى من تكنولوجيا الأمن السيبراني المصممة خصيصا لتلبية احتياجات السوق، في السعودية والمناطق المحيطة بها، وتقديم أفضل الخدمات لعملاء القطاعين العام والخاص.