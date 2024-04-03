السعودية تحوز نصف استثمارات رأس المال الجريء بالمنطقة في الربع الأول
شركة "سلة" السعودية استقبلت 130 مليون دولار
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واصلت استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التراجع بنحو 50% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 430 مليون دولار عبر 163 صفقة بحسب أحدث أرقام لمنصة الموجز الرقمي.
واستحوذت السعودية على نحو 50% من هذه الاستثمارات تليها الإمارات بـ 37% ثم مصر بنحو 9%، حيث تم الاستثمار في 126صفقة بقيمة 190 مليون دولار في مرحلة البذرة وما قبل البذرة والمرحلة A"، فيما شهدت الاستثمارات في مراحل النمو "B "و"C" تراجعاً كبيراً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 142 مليون دولار، مقارنة بـ 648 مليون دولار بالربع الأول 2023.
وتضمنت أكبر صفقات الاستثمار بالشركات الناشئة الربع الأول 2024، الاستثمار في شركة "سلة" - السعودية والتجارة الإلكترونية بقيمة 130 مليون دولار.
وتم استثمار 35 مليون دولار في شركة Flare Network - الإماراتية والتي تعمل في مجال التقنية المالية والبلوك تشين.
وتلقت شركة "Tumodo"- الإماراتية العاملة في مجال تكنولوجيا السفر استثمارا بقيمة 35 مليون دولار، كما حازت شركة Hunch - الإماراتية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي استثمارا بـ 35 مليون دولار.
واستقبلت شركة "ميسر" - السعودية العاملة في مجال التقنية المالية بملبغ 21 مليون دولار.
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