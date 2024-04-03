"توتنهام هوتسبير" يؤكد إجراء محادثات مع مستثمرين محتملين

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يجري توتنهام هوتسبير محادثات مع مستثمرين محتملين بشأن حصة في نادي كرة القدم اللندني، ما يمثل نادياً آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز يبحث عن الأموال بعد طفرة في تقييمات الفرق الرياضية.

بدأ مجلس الإدارة ومستشاره على المدى الطويل، روتشيلد وشركاه، المحادثات بعد أن صرحا بأن النادي "يتطلب زيادة كبيرة في قاعدة أسهمه" من أجل مواصلة الاستثمار في فرقه و"تنفيذ مشاريع رأسمالية مستقبلية"، وفقاً لما جاء في بيان ضمن النتائج المالية التي نشرت الأربعاء.

ولم يذكر البيان أي مستثمرين محتملين. وقال رئيس مجلس الإدارة دانييل ليفي في سبتمبر/أيلول الماضي إن توتنهام تلقى عروضاً في الماضي من الشرق الأقصى والشرق الأوسط والولايات المتحدة، لكن "لم يتم طرح أي شيء على طاولتنا نشعر أنه كان في مصلحة المساهمين".

وذكرت بلومبرغ سابقاً أن ليفي منفتح على بيع حصة في نادي كرة القدم اللندني، حيث أجرى ناصر الخليفي، رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية، محادثات العام الماضي حول استثمار محتمل.

يبحث عدد من أندية كرة القدم في المملكة المتحدة عن الاستثمار، بما في ذلك نادي برينتفورد، ووست هام، وإيفرتون، وولفرهامبتون واندررز. بينما أكمل الملياردير جيم راتكليف مؤخراً صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار لشراء حصة في مانشستر يونايتد.

أصبح توتنهام قصة نجاح مالي نادرة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة ليفي. يعد ملعب توتنهام هوتسبر أحد أعلى الأندية المدرة للدخل في أوروبا، حيث يستضيف الآن ملعب توتنهام هوتسبر الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار) مباريات اتحاد كرة القدم الأميركي والحفلات الموسيقية الحية.

ولكن على الرغم من تحوله خارج الملعب تحت رعاية ليفي، فقد وجد النادي نفسه في حالة مستمرة من الاضطراب خلال السنوات القليلة الماضية.

واعترف مالك توتنهام السابق، الملياردير جو لويس، بالذنب في قضية الاحتيال في الأوراق المالية في وقت سابق من هذا العام. توقف لويس عن كونه شخصاً يتمتع بقدر كبير من السيطرة على توتنهام في أكتوبر 2022، وانتقل إلى صندوق العائلة.

تسيطر شركة ENIC Sports Inc على ما يقرب من 87% من شركة Spurs، وتمتلك مؤسسة Lewis Family Trust ما يزيد قليلاً عن 70% من شركة ENIC Sports Inc، ويمتلك ليفي وأفراد عائلته بقية شركة ENIC. فضلاً عن حوالي 30 ألف مشجع هم أيضاً مساهمون مباشرون في النادي، ويسيطرون على حوالي 13.5%.