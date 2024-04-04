خبير للعربية: الأنشطة غير النفطية أصبحت رافداً قوياً للاقتصاد السعودي

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توقع تقرير لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2.8% هذا العام، ليتسارع إلى ما بين 3.6 و4.8%، خلال العامين المقبلين، بفضل الاقتصاد غير النفطي.

وأكد أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، محمد مكني، أن القطاع غير النفطي في السعودية يشهد انتعاشا استثنائياً وغير مسبوق، حيث أنهت المملكة عام 2023 بنمو في قطاع الخدمات يقدر بـ 10.8%، وكان النمو في قطاع النقل والاتصالات بحوالي 7.3%، في حين كان نمو قطاع التجزئة والفنادق والمطاعم بحوالي 7%.

وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية Business" أن هذه الأرقام تحققت بفضل الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة، وأعطت دفعاً قوياً للاقتصاد غير النفطي.

وتابع: هناك مؤشرات اقتصادية قوية، وكلها بفضل الاقتصاد غير النفطي، خاصة في مجال البطالة، فبحسب الأرقام التي أصدرتها الهيئة العامة لإحصاء، فقد وصلنا إلى مستوى استثنائي للبطالة عند 4.4% من إجمال السكان.

كان تقرير "كابيتال إيكونوميكس" أكد أن الاقتصاد السعودي سيحقق انتعاشاً في 2024 بفضل الزخم القوي المستمر للاقتصاد غير النفطي ليعوض التأثير الناتج من تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الثاني من العام الحالي.

وكان اقتصاد المملكة قد انكمش 0.8% في العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، فإن الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية ستستمر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من هذا العام.

وأوضح التقرير أن قوة القطاع غير النفطي بالمملكة انعكست في سوق العمل أيضاً، مشيرا إلى تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1999 عند 4.4% خلال الربع الأخير من 2023.