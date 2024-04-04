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خاص

خبير للعربية: أتوقع عودة المؤسسات المحلية للشراء في البورصة المصرية بعد عيد الفطر

أكد أن إقبال المستثمرين الأجانب على الشراء سيؤدي إلى حالة من التوازن داخل السوق

دبي - العربية.نت
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اعتبر المدير التنفيذي لشركة "الصك" لتداول الأوراق المالية، محمود عطا أن المؤسسات المحلية تعلب الدور الرئيسي في السوق المصرية، وستظل هي المتحكم الرئيسي في السوق، حيتم الانتهاء من وتيرة التشديد النقدي عالمياً ومحلياً.

وتوقع عطا في مقابلة مع "العربية Business" عودة المؤسسات المحلية إلى الشراء بعد إجازة عيد الفطر، خاصة مع إقبال المستثمرين الأجانب على الشراء، وهو ما سيؤدي إلى حالة من التوازن داخل السوق.

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