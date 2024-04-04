زيارة يلين للصين.. جدول أعمال مليء باللقاءات مع توتر العلاقات بين واشنطن وبكين

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من المقرر أن تصل وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين يوم الخميس حيث ستبقى في الدولة الآسيوية لأربعة أيام كاملة مع ترقب اجتماعات مع العديد من المسؤولين الصينيين.

تعتبر هذه رحلتها الثانية إلى البلاد منذ الصيف، حيث تسعى الولايات المتحدة والصين إلى زيادة التواصل رفيع المستوى في ظل علاقة متوترة. ومن المقرر أيضًا أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الصين مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

"أعتقد أن توقعاتنا هي أننا سنواصل على المستويات العليا، وبشكل متزايد على جميع المستويات، إجراء حوار مستمر ومتعمق". وقالت يلين للصحافيين قبل وصولها إلى الصين: "لقد أمضينا وقتا طويلا مع قلة الاتصالات، وتطور سوء الفهم".

وستغطي رحلتها مدينة قوانغتشو الجنوبية – عاصمة مقاطعة قوانغدونغ الصينية ذات الصادرات الثقيلة – والعاصمة الوطنية بكين، وفقًا لبيان صحفي.

فيما يلي برنامج يلين في الصين فيما يتعلق بالاجتماعات مع المسؤولين الصين:

الجمعة 5 أبريل - لقاء مع نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينج، ومحافظ قوانغدونغ وانغ وي تشونغ، وخبراء اقتصاديين وممثلي الأعمال في غرفة التجارة الأميركية في الصين.

السبت 6 أبريل - مواصلة الاجتماعات مع نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينج

الأحد 7 أبريل - الاجتماع مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ووزير المالية لان فوان، وعمدة بكين يين يونغ، وكبار الاقتصاديين الصينيين وطلاب وأساتذة جامعة بكين.

الاثنين 8 أبريل - لقاء مع نائب رئيس مجلس الدولة السابق ليو هي، ومحافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ

الملفات التي قد يتم مناقشتها

وفقا لوزارة الخزانة، ستناقش يلين "الممارسات التجارية غير العادلة والتأكيد على العواقب الاقتصادية العالمية للطاقة الصناعية الصينية الفائضة".

واجهت الصين تدقيقًا عالميًا متزايدًا حول كيفية قيام تركيز البلاد على بناء قدراتها التصنيعية، بما في ذلك استخدام الإعانات ودعم السياسات للقيام بذلك، بمساعدة الشركات الصينية على بيع منتجات مثل الألواح الشمسية بأسعار أقل بكثير من الشركات المصنعة في البلدان الأخرى.

في مارس، قال رئيس غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي، ينس إسكيلوند، إن التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين من المرجح أن تتصاعد نتيجة لذلك.

وتعد قوانغدونغ المقاطعة الأولى في الصين من حيث قيمة الصادرات، وفقا لشركة "ويند إنفورميشن".

وصدرت المقاطعة ما يقرب من 5.4 تريليون يوان (750 مليار دولار) من المنتجات المصنعة العام الماضي، وشكلت المعدات ثلثيها، وفقًا لما ذكره تو جاوكون، مدير إدارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في قوانغدونغ.

وقال للصحفيين الأسبوع الماضي إن المقاطعة "ملتزمة" بتحسين الإنتاجية، وأشار إلى الكيفية التي تهدف بها إلى بناء قطاعات مثل تخزين الطاقة الجديدة والتصنيع الحيوي والطيران التجاري.

معالجة "التمويل غير المشروع"

قالت وزارة الخزانة إن يلين ستعمل خلال اجتماعاتها في الصين على "توسيع التعاون الثنائي في مكافحة التمويل غير المشروع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقدم مهم في الجهود المشتركة ضد الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات والاحتيال".

وأضافت أن يلين ستناقش العمل على تعزيز الاستقرار المالي ومعالجة تغير المناخ وحل أزمة الديون في الدول النامية.

وستكون الرحلة بمثابة الاجتماع الثالث ليلين مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينج، الذي من المقرر أن تلتقي به وزيرة الخزانة أيضًا في وقت لاحق من هذا الشهر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة واشنطن.

يشغل هي ليفينج أيضًا منصب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، وهو المنصب الذي كان يشغله ليو سابقًا.