هل تستمر أسهم قطاع البتروكيماويات في السعودية بالارتفاع؟

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شهدت السوق السعودية خلال الأيام الماضية نشاطا ملحوظا على أسهم قطاع البتروكيماويات، وبالتحديد أسهم "سابك" والشركات التابعة لها، حيث حقق سهم "سابك" مكاسب خلال 4 جلسات الماضية بـ 10% ليعود إلى مستويات سبتمبر 2023.

كما ارتفعت أسهم "كيان" التي تمتلك فيها "سابك" 35%، وسهم "ينساب" صعد بـ 7% خلال 3 جلسات.

وتمتلك "سابك" 51% من شركة "سابك للمغذيات"، والتي قفزت خلال آخر جلستين بـ 3.5%.

كانت أسهم هذه الشركات قبل 3 أيام تسجل خسائر قوية منذ بداية العام، لكن الوضع اختلف بعد مكاسب الأيام الماضية.

وشهدت قيم التداولات على سهم "سابك" خلال آخر جلستين تجاوزت 500 مليون ريال، بينما في الأيام السابقة كانت أقل من 200 وحتى 150 مليون ريال. وبالمقارنة بمتوسط شهر مارس فقد كانت عند 101 مليون ريال يوميا، بينما كان متوسط فبراير عند 103 ملايين ريال يوميا.

وتتداول شركة "سابك" بعد ارتفاعات الأمس عند مكرر ربحية مستقبلي عند 36 مرة، بينما تعطي عائد توزيعات بحسب أسعار أمس عند 4%. ومؤشر السعر إلى القيمة الدفترية أوprice to book يقف عند مرة ونصف.

يشار إلى أن سهم "المتقدمة" يسجل مكاسب قوية بـ 10% خلال 3 جلسات وأغلق أمس عند أعلى مستوى في 7 أشهر.

إشارة محفزة

وفي هذا السياق، قال مؤسس شريك "سبعين للاستثمار" عبد العزيز السيف، إن الحركة في أسهم قطاع البتروكيماويات تتماشى جزئيا مع البيانات الواردة من أميركا والصين والخاصة بالتصنيع والتي سجلت مستوى أعلى من 50 نقطة والذي يشير إلى عودة النمو في قطاع التصنيع.

وأضاف السيف في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، أن عودة النمو بقطاع التصنيع في أميركا والصين تعد إشارة محفزة لقطاع البتروكيماويات، وهذا يعني أن نمو الأرباح سيكون على المدي القصير إلى المتوسط.