"إنفورماتيكا" للعربية: أطلقنا أول منصة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في السعودية

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قال نائب الرئيس للأسواق الناشئة بمنطقة شرق أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا بشركة إنفورماتيكا، ياسر شوقي، إن الفرصة المتاحة من المملكة العربية السعودية اليوم لتوسيع قاعدة استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي المدعومة من اتجاهات المملكة ورؤية 2030.

وأضاف شوقي في مقابلة مع "العربية Business"، أن البيانات جزء أساسي من أي اقتصاد والفرصة المتاحة بالسعودية حاليا هي توسيع قاعدة البيانات عبر التركيز على إدارة البيانات لخدمة الذكاء الاصطناعي، موضحا أن شركة "إنفورماتيكا" مجال عملها هو إدارة البيانات عبر الحوسبة السحابية وتستثمر في المملكة حاليا لتوسيع قاعدة إدارة البيانات.

وذكر أن حجم البيانات يتزايد بصورة كبيرة سنويا ويصعب على الأنظمة التقليدية التعامل معه، كما أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى إدارة بيانات ضخمة جدا سواء على الحوسبة السحابية أو الأنظمة التقليدية، ويعني بإدارة البيانات أي حوكمتها للاستفادة منها وتدقيقها وبالتالي عند استخدام بيانات صحيحة تؤتي النتيجة المرجوة.

وأشار إلى أن الحوسبة السحابية ألغت ضرورة وجود قاعدة البيانات في مكان واحد ومن ثم استخدام تقنيات جديدة تمكن من تكبير البيانات بدون الاعتماد على الحدود الموجودة في البيانات التقليدية.

وتابع أن الحوسبة السحابية تتيح الاستفادة من جميع الابتكارات، إذ ظهرت تطبيقات متعددة للذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية هي التي تسمح بذلك.

أطلقت شركة "إنفورماتيكا" أول منصة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات الذكية داخل السعودية.

ويشمل هذا الاستثمار الضخم إنشاء نقطة توصيل PoD جديدة في الرياض، مما يعكس التزام الشركة بدعم سياسة الحوسبة السحابية.

ووفقًا لتقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فمن المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع الحوسبة السحابية خلال السنوات الثلاث القادمة، مُساهمًا في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار دولار.