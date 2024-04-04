"سيتي" يتوقع استمرار الارتفاعات القياسية لأسعار الكاكاو والقهوة

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قال بنك "سيتي" إن الارتفاع القياسي لأسعار الكاكاو والبن قد يستمر، مشيرًا إلى الظروف الجوية المعاكسة وتوقعات الطلب.

انخفض مؤشر العقود الآجلة للكاكاو (ICE) في نيويورك نسبة 1.6% إلى 9370 دولارًا للطن المتري يوم الخميس. وقد ارتفع العقد، الذي تجاوز مؤخرًا عتبة 10 آلاف دولار لأول مرة، بأكثر من 120% حتى الآن هذا العام.

وتوقع "سيتي" أن يستقر تداول الكاكاو في نطاق يتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف دولار للطن المتري خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة.

ما السر وراء ارتفاع أسعار الكاكاو بأكثر من 129% في 2024؟

علاوة على ذلك، قال محللون في البنك الأميركي في مذكرة بحثية يوم الأربعاء، إنه يرى "مخاطر في السوق المالية في اتجاهين" في النصف الثاني من العام - وأن الفترة من مايو إلى يونيو "يمكن أن تمثل نقطة تحول في مسار أسعار الكاكاو".

وقال "سيتي" إن طحن الكاكاو، الذي ينتج عن معالجة الحبوب وهو مقياس للطلب، سيكون أحد العوامل الرئيسية التي من المرجح أن تحدد ما إذا كانت الأسعار ستحقق أي ارتفاع إضافي.

وقال البنك - بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business" - إن الانكماش الكبير في بيانات طحن الكاكاو في الربع الأول والانخفاض في معالجة المنشأ قد يكون كافيا لتراجع أسواق الكاكاو في نيويورك ولندن بنسبة تصل إلى 25% إلى نطاق ما بين 7 آلاف و7.5 آلاف دولار.

"لكن إذا تراجعت عمليات طحن الكاكاو بشكل هامشي فقط (كما كان الحال في الربع الأخير من عام 2023) وتشير بيانات الصناعة إلى معارضة محدودة من جانب المستهلكين، فيمكن للتجار أن يستهدفوا بسرعة سعر 11 ألفا إلى 12 ألف دولار للطن".

بشكل عام، يقول "سيتي" إنه لا يزال "متشائمًا بشكل طفيف" بشأن أسعار الكاكاو حتى نهاية العام وأكثر من ذلك في العام 2025.

وأثرت الظروف الجوية الصعبة والأمراض على الإنتاج في غرب إفريقيا، التي توفر حوالي 70% من الكاكاو في العالم. وقد تعرض أكبر منتجين، ساحل العاج وغانا، مؤخراً لمزيج من الأمطار الغزيرة والحرارة الجافة والأمراض.

وقال "رابوبنك" في توقعاته السنوية لعام 2024 إن الجفاف المرتبط بظاهرة الـ"نينيو" في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا والهند وأستراليا وأجزاء من إفريقيا دعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية الخفيفة مثل السكر والقهوة والكاكاو في الأشهر الأخيرة.

ظاهرة الـ"نينيو"، التي عادت العام الماضي، هي نمط مناخي طبيعي يحدث عندما ترتفع درجات حرارة البحر في شرق المحيط الهادئ بمقدار 0.5 درجة مئوية فوق المتوسط ​​على المدى الطويل. ويمكن أن يمهد الطريق لمزيد من العواصف والجفاف.

مستقبل القهوة

في توقعاته للقهوة، قال "سيتي" إن الأسعار قد ترتفع على المدى القصير والمتوسط. ارتفعت العقود الآجلة للقهوة العربية - بتسليمات مايو - فوق الحاجز الرئيسي وهو 2 دولار للرطل يوم الأربعاء، مسجلاً مستوى قياسي جديد لهذا العام.

وقال أكاش دوشي، كبير استراتيجيي السلع في "سيتي"، في مذكرة بحثية نشرت يوم الخميس: "يمكن أن تعزى الخطوة الحالية إلى حد كبير إلى موجة الحر في فيتنام التي أثرت على إنتاج قهوة روبوستا، ونتيجة لذلك، توفير الدعم المرحل لحبوب أرابيكا الممتازة".

وقال "سيتي" إن حركة الأسعار الأخيرة تجاوزت مستهدفه على المدى القصير عند 1.85 دولار، وإن الفريق يستعد الآن للارتفاع على المدى القريب إلى ما بين 2.1 و2.2 دولار على خلفية الظروف الجوية السيئة والمزيد من التدفقات المالية، من بين إشارات السوق الأخرى.

وقال البنك إنه يتوقع أن يتم تداول العقود الآجلة للقهوة العربية في نطاق يتراوح بين 1.88 دولار إلى 2.15 دولار خلال عام 2024، مضيفًا أنه يستعد لزيادة توقعاته بشكل أكبر إذا تم تشديد التوقعات المادية.