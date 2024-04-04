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خاص

"سي آي كابيتال" للعربية: السعودية تعمل لرفع كفاءة الإنفاق على المشاريع

"سعادة": انخفاض مستوى الدين العام يتيح للمملكة زيادة الاستدانة من الأسواق العالمية

دبي - العربية.نت
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قالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي- سي آي كابيتال - CI Capital ، سارة سعادة، إن السعودية تركز على المشروعات الأكثر أهمية من دون تحميل الاقتصاد أعباء من زيادة الإنفاق من الموازنة عبر رفع كفاءته وتعظيم العائد منه بالتركيز على بعض المشاريع ومد جدول تنفيذها.

وأضافت في مقابلة مع "العربية Business"، إن انخفاض مستوى الدين العام الحكومي للناتج المحلي الإجمالي في المملكة عند أقل من 30%، مؤشر إيجابي جدا ويتيح لها إمكانية اللجوء إلى أسواق الدين العالمية لتمويل المشاريع ويشير إلى وجود مجال أمام المملكة لزيادة حجم الدين من السوق العالمية.

وذكرت أن زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة أرامكو سوف تزيد من حصته من توزيعات أرباح الشركة بما يساعده في تحقيق مستهدفاته للإنفاق وللاستثمار محليا وعالميا، إذ يستهدف الصندوق استثمارات محلية بين 150و160 مليار ريال سنويا.

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وأشارت سي آي كابيتال-CI Capital في تقرير لها إلى أن تحسين وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية مهم في المملكة في ظل أداء أسعار النفط الحالية، متوقعة زيادة نشاط المشاريع بمعدل 1.5 مرة على أساس سنوي في عام 2024 وهو أعلى معدل منذ عام 2019.

وأشار التقرير إلى أنه نظرًا لحجم المشاريع الحالية، فمن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الفعلي على رأس المال وتعويضات الموظفين مستهدفات الموازنة المتوقعة لعام 2024 بسبب تأثير نشاط المشاريع على فرص الوظائف الوطنية.

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