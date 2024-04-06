إيلون ماسك يكشف عن موعد إطلاق سيارات "تاكسي تسلا" ذاتية القيادة

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أعلن الملياردير الأميركي المعروف والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، أن خدمة سيارات الأجرة المؤتمتة بالكامل التي طال انتظارها لشركته ستصل في وقت لاحق من صيف العام الحالي.

ونشر ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي (X) تدوينة قصيرة جداً من عدة كلمات جاء فيها: "سيتم الكشف عن (Tesla Robotaxi) في 8/8"، أي يوم الثامن من أغسطس المقبل، بعد نحو أربعة شهور فقط من الآن.

وقالت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اطلعت عليه "العربية نت" إن هذا الإعلان يأتي وسط تزايد الانتقادات لسيارة "تسلا سايبرترك" الجديدة ذات المظهر المستقبلي، والتي واجهت العديد من الشكاوى المتعلقة بالسلامة والأداء.

لكن ماسك قدم وعوداً مماثلة قبل خمس سنوات في مثل هذا الشهر بالتزامن مع يوم الاستقلال الذاتي لشركة "تسلا" وذلك خلال حديثه مع المستثمرين في المقر الرئيس للشركة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ومع ذلك لم تتمكن شركته من الوفاء بالوعد وطرح السيارة المأمولة.

وأخبر ماسك المستثمرين أنه كان "واثقاً جداً" في ذلك الوقت، أي في أبريل 2019، من أن تسلا سيكون لديها سيارات أجرة آلية ذاتية القيادة على الطريق في أقرب وقت من العام 2020.

وقال ماسك إن شركة تسلا بدأت في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة في عام 2016 بفكرة إطلاق خدمة مشاركة الرحلات. وستعمل من خلال استعادة الطراز 3 المستأجر من المستهلكين بمجرد انتهاء عقدهم، ثم إعادة تصميم المركبات لخدمة مشاركة الركوب.

ومن خلال القيام بذلك، تعتقد تسلا أنها تستطيع زيادة عدد سيارات الأجرة الآلية الموجودة على الطريق بسرعة إلى ما يقرب من مليون بحلول عام 2020، حسبما قال ماسك في عام 2019، لكن هذا الأمر لم يحدث.

وقال حينها إن الشركة ستحصل على ما بين 25% و30% من الإيرادات الناتجة عن كل رحلة في شبكة تسلا.