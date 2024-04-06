بلومبرغ: "موانئ دبي" تقترب من شراء أصول أحد كبار رجال الأعمال في هونغ كونغ

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أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن موانئ دبي العالمية تقترب من إبرام صفقة لشراء شركة "Cargo Services Far East" من رجل الأعمال في هونغ كونغ، جون لاو.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين، أن الشركات تضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة التي يمكن الإعلان عنها في وقت مبكر من الأيام المقبلة. وقالت المصادر إن قيمة الصفقة المحتملة قد تتراوح بين 300 مليون إلى 400 مليون دولار، اعتماداً على تكوين الأصول، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".

ورفض ممثل عن شركة Cargo Services Far East التعليق، في حين لم يرد ممثل عن موانئ دبي العالمية على الفور على طلب للتعليق.

تأسست شركة Cargo Services Far East في عام 1989 على يد لاو، وتشمل أعمالها الشحن البحري والبضائع والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد وتوزيع الأزياء، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وتمتلك الشركة التي يقع مقرها في هونغ كونغ مكاتب في الصين والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وسنغافورة.

تتضمن إمبراطورية "لاو" حصة أغلبية في شركة CN Logistics International المدرجة في هونغ كونغ، والتي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لها. انخفض السهم بنسبة 31% في الأشهر الـ 12 الماضية، مما يقدر قيمة الشركة بمبلغ 212 مليون دولار.

وذكرت "بلومبرغ" نيوز في نوفمبر أن موانئ دبي العالمية تجري محادثات للاستحواذ على خدمات الشحن في الشرق الأقصى.

تأسست موانئ دبي العالمية في عام 1972 كمشغل محلي للموانئ في دبي، وتوسعت منذ ذلك الحين عالمياً، حيث يعمل لديها أكثر من 100 ألف موظف في حوالي 75 دولة، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وتشمل خدماتها شحن البضائع والخدمات اللوجستية التعاقدية والموانئ والمحطات والخدمات البحرية.

وقالت موانئ دبي العالمية الشهر الماضي إن أرباحها انخفضت إلى 820 مليون دولار العام الماضي من 1.23 مليار دولار في العام السابق. وقالت المنظمة في مارس/آذار إن الرياح السياسية والاقتصادية المعاكسة تلقي بثقلها على التجارة العالمية، في حين تضيف أزمة البحر الأحمر المزيد من عدم اليقين. وشكلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند 12% من الإيرادات العام الماضي، وفقاً لأحدث عرض تقديمي للمستثمرين.