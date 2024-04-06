"سانوفي" تسوي 4000 دعوى قضائية في المحاكم الأميركية ضد سرطان زانتاك

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قالت شركة سانوفي الفرنسية إنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ لتسوية 4000 دعوى قضائية أميركية تربط بين عقار زانتاك الذي أوقف إنتاجه لعلاج حرقة المعدة والسرطان.

ولم تكشف "سانوفي" عن الشروط المالية للصفقة. ومن شأن الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى وضع اللمسات النهائية عليه، أن يحل معظم الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركة الأدوية الفرنسية في محاكم الولايات الأميركية، باستثناء ولاية ديلاوير حيث لا تزال غالبية القضايا قيد النظر.

ولم تعترف "سانوفي" بأي مسؤولية في التسوية، وقالت إنها تسوي لتجنب المصاريف والتشتت المستمر للتقاضي.

وقالت الشركة في بيان: "لقد دافعت سانوفي بقوة عن دعوى زانتاك منذ البداية وستواصل القيام بذلك".

ولا تزال "سانوفي" تواجه نحو 20 ألف دعوى قضائية بشأن زانتاك في محكمة ولاية ديلاوير. يدرس قاض في محكمة ديلاوير العليا في ويلمنغتون مصير حوالي 70 ألف قضية مرفوعة ضد شركة سانوفي ومتهمين آخرين، بما في ذلك غلاكسو سميث كلاين، وفايزر، وبوهرنغر إنغلهايم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

وينتظر المدعون والمدعى عليهم حكم القاضي بشأن ما إذا كانت هناك أدلة علمية كافية لدعم ادعاءات المدعين بأن زانتاك يسبب السرطان.

وحققت شركات الأدوية فوزاً كبيراً في عام 2022، عندما رفض قاضٍ آخر حوالي 50 ألف دعوى قضائية قدمت ادعاءات مماثلة تم توحيدها في المحكمة الفيدرالية في فلوريدا.

وخلص هذا القاضي إلى أن آراء شهود المدعين الخبراء بأن زانتاك يمكن أن يسبب السرطان لم تكن مدعومة بالعلم السليم. ويستأنف المدعون هذا الحكم.

وأكد صانعو الأدوية أنه لا يوجد دليل على أن زانتاك قد عرّض المستخدمين لمستويات ضارة من المادة الكيميائية المسببة للسرطان NDMA.

وقالت جينيفر مور وبرنت ويزنر، وهما محاميا المدعين الرئيسيين في دعوى ديلاوير وكاليفورنيا، يوم الأربعاء إنهما سعيدان بتوصل سانوفي إلى تسوية بينما يستمر التقاضي ضد متهمين آخرين.

وقال مور: "إننا نمضي قدماً بقوة ضد شركتي GSK وBoehringer Ingelheim ونستعد لمحاكمات متعددة في محكمة ولاية كاليفورنيا هذا العام".

تمت الموافقة على زانتاك لأول مرة في عام 1983، وأصبح الدواء الأكثر مبيعاً في العالم في عام 1988 وواحداً من أول الأدوية على الإطلاق التي تجاوزت مبيعاتها السنوية مليار دولار. تم تسويقه في الأصل من قبل شركة رائدة لشركة GSK، وتم بيعه لاحقاً على التوالي لشركة Pfizer وBoehringer وأخيراً لشركة Sanofi.

وفي عام 2019، أوقفت بعض الشركات المصنعة والصيدليات مبيعات زانتاك بعد اكتشاف مادة NDMA في بعض الحبوب. وأظهرت بعض الاختبارات أن العنصر النشط في زانتاك، رانيتيدين، يمكن أن يتحلل إلى NDMA مع مرور الوقت أو عند تعرضه للحرارة.

وبدأت الدعاوى القضائية تتراكم من أشخاص قالوا إنهم أصيبوا بالسرطان بعد تناول زانتاك. وقال المدعون إن الشركات كانت تعلم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن الرانيتيدين يشكل خطر الإصابة بالسرطان، وأنها فشلت في تحذير المستهلكين.

طلبت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من الشركات المصنعة سحب الدواء من السوق في عام 2020.

تبيع شركة سانوفي الآن دواء Zantac360، وهو دواء مُعاد صياغته لحرقة المعدة، ومكونه النشط هو فاموتيدين.