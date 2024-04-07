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خاص

الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يكلف "غوغل" المليارات من عوائد الإعلانات

"غوغل" قد تفرض رسوماً لأول مرة على محركات البحث الخاصة بها

دبي - العربية.نت
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تطال حمى الذكاء الاصطناعي محرك بحث "غوغل" أيضاً، وقد تتسبب بخسارة الشركة مليارات الدولارات من عوائد الإعلانات.

فبحسب مصادر لـ"بلومبرغ"، قد تُغير غوغل من نموذج عمل الشركة لأول مرة وقد تفرض رسوماً على محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما سيكون أكبر تغيير على الإطلاق لأعمال البحث الخاصة بها.

ويرى الخبراء أن غوغل تعاني من تراجع عوائد أعمالها الإعلانية، بعد ما يقرب من عام ونصف من ظهور "ChatGPT" لأول مرة.

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كما يخشى العديد من الناشرين عبر الإنترنت الذين يعتمدون على "Google" في جذب حركة المرور عبر الإنترنت من أن يزور عدد أقل من المستخدمين مواقعهم إذا كان بحث "غوغل" المدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخرج المعلومات من صفحات الويب الخاصة بهم ويقدمها للمستخدمين مباشرة.

قال هاني نوفل مدير التكنولوجيا في شركة GBM، إن التطور الهائل الذي شهده الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الـ18 شهرا الأخيرة منذ انطلاق تطبيق "شات جي بي تي" سيغير طريقة التعامل مع الإنترنت.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن "غوغل" تتربع في آخر 25 عاما على عرش صناعة البحث عبر الإنترنت، موضحا أن 93% من عمليات البحث عبر الإنترنت تعتمد على "غوغل".

وأشار إلى أن عمليات البحث ما زالت غير متطورة للمرحلة التي وصلت لها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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