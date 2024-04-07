سكاراموتشي: إمكانات بيتكوين للصعود هائلة طالما لاقت القبول في وول ستريت

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قال مؤسس شركة "SkyBridge Capital"، أنتوني سكاراموتشي، إن بيتكوين لديها إمكانات صعودية أكبر من المستويات الحالية مدفوعة بالطلب القوي وتناقص العرض.

في مقابلة جديدة مع CNBC، قال خبير صناديق التحوط إن الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة في سوق بيتكوين الفورية (ETFs) قد أزالت العقبات التنظيمية أمام أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وسمحت بتخصيص مجموعات جديدة من رأس المال لبيتكوين.

وقال سكاراموتشي أيضاً إنه يرى أن العملات المشفرة الرائدة ترتفع إلى أسعار أعلى حيث تلتهم وول ستريت آلاف البيتكوين يومياً في الوقت الذي تكون فيه عملة بيتكوين جاهزة تقريباً لخفض مكافآت التعدين إلى النصف.

"عندما تحصل وول ستريت على منتج مثل هذا، فهو يشبه آلة البيع ويولد الكثير من الطلب على المنتج. وأعتقد أننا مندهشون من وجود ما يزيد عن 10 مليارات دولار في الربع الأول من التدفقات الجديدة لشيء مثل بيتكوين... لقد استغرق الأمر عاماً حتى يصل GLD، صندوق الذهب المتداول في البورصة، إلى 10 مليارات دولار. وهذا ما حدث في 25% من الوقت.

وليس الأمر مملاً للجميع، لكن الخوارزميات وراء بلوكتشين بيتكوين، تصدر 900 عملة نقدية يومياً. سيتم تخفيض هذا المبلغ إلى النصف على الأرجح في 20 أبريل أو نحو ذلك، وبالتالي ستنخفض إلى 450 قطعة نقدية. من المحتمل أن يكون لديك ما بين 2000 إلى 3000 عملة بيتكوين من الطلب الأساسي في الوقت الذي سينخفض فيه العرض.

لقد قالوا في وقت سابق أن صناديق الاستثمار المتداولة تم تضمينها في السعر. والآن هناك أراء أن حدث التنصيف قد تم تسعيره. وهو ما لا يعتقده سكاراموتشي. وقال: "أعتقد أن بيتكوين لديها الكثير لتفعله هنا".

تتداول عملة بيتكوين بسعر 69,320 دولاراً، بزيادة 2.14% تقريباً في اليوم الماضي.