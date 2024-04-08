خبير: القيمة السوقية للعملات المشفرة ستتجاوز 5 تريليونات دولار بنهاية 2024

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يرى الرئيس التنفيذي لشركة Ripple الناشئة في مجال سلاسل الكتل (blockchain) أن القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات المشفرة ستتجاوز 5 تريليونات دولار هذا العام.

وقال براد جارلينجهاوس من شركة Ripple لشبكة "CNBC"، إنه يتوقع أن تتضاعف القيمة الكاملة لسوق العملات المشفرة، مشيراً إلى عوامل كلية بما في ذلك وصول أول صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETFs) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ما يسمى بحدث التنصيف، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

وأضاف جارلينجهاوس: "الطلب يتزايد، مع استمرار تناقص العرض". "هذا لا يتطلب تخصصاً في الاقتصاد ليخبرك بما يحدث عندما ينكمش العرض ويتوسع الطلب."

تمت الموافقة على أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة في 10 يناير من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. يتم تداولها في البورصات الأميركية وتسمح للمؤسسات والمستثمرين الأفراد بالتعرض لعملة بيتكوين دون امتلاك الأصول الأساسية بشكل مباشر.

على الجانب الأخر، يعد تنصيف بيتكوين حدثاً تقنياً يحدث تقريباً كل 4 سنوات في تاريخ بيتكوين. إنه يخفض إجمالي مكافأة التعدين إلى النصف بالنسبة إلى القائمين بتعدين البيتكوين، وهم متطوعون على شبكة البيتكوين الذين يستخدمون أجهزة كمبيوتر عالية الطاقة للتحقق من المعاملات وسك الرموز الجديدة.

آخر حدث من هذا القبيل وقع في عام 2020، ومن المقرر أن يحدث الحدث التالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال جارلينجهاوس: "من السهل أن تتضاعف القيمة السوقية الإجمالية لصناعة العملات المشفرة بحلول نهاية هذا العام... [لأنها] تتأثر بكل هذه العوامل الكلية".

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ما يقرب من 2.6 تريليون دولار اعتباراً من 4 أبريل. وإذا تضاعف السوق، فإن ذلك يعني ضمناً إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الجديدة بقيمة 5.2 تريليون دولار.

ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 140% في الأشهر الـ 12 الماضية.

وقد وصل إلى مستوى قياسي فوق 73000 دولار في 13 مارس، وفقاً لبيانات CoinGecko. ومع ذلك، فقد انخفض منذ ذلك الحين إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار.