وزير التجارة العراقي: مشروع طحين الصفر سيقلل الاستيراد 2-3 ملايين طن

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قال وزير التجارة العراقي أثير الغريري اليوم الاثنين إن مشروع إنتاج طحين (دقيق) الصفر التجاري المحلي سيسهم بتقليل استيراد 2 - 3 ملايين طن من الطحين.

ونقل بيان صادر عن الوزارة قول الوزير إن مشروع الطحين الصفر التجاري المحلي يمثل انطلاقة جديدة لإنتاج مادة الطحين بكل نوعياته داخل العراق مع وفرة الإنتاج.

وأضاف أن محصول القمح في العراق بدأ يواكب دول المنطقة بل تجاوز سد الاحتياجات الفعلية للبلاد.